Θρίλερ στην Κυψέλη: Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Μια αποτρόπαια υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη, προκαλώντας σοκ στις αρχές και την κοινή γνώμη. Αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα, όταν κατά τον έλεγχο αποσκευών εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός βρέφους. Το βρέφος ήταν τοποθετημένο μέσα σε δοχείο, το οποίο με τη σειρά του βρισκόταν εγκλωβισμένο σε μια βαλίτσα. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb στο κέντρο της Αθήνας.

Η αρχική καταγγελία και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από μια καταγγελία που δέχθηκαν οι αρχές από ιδιοκτήτη διαμερίσματος τύπου Airbnb, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα άτομα που είχαν μισθώσει το συγκεκριμένο κατάλυμα αρνούνταν επίμονα να αποχωρήσουν από τον χώρο. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι δεν είχαν καταβάλει το συμφωνημένο αντίτιμο για τη διαμονή τους.

Επιπρόσθετα, στην καταγγελία του προς τις αρχές, ο ιδιοκτήτης έκανε λόγο και για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του διαμερίσματος, γεγονός που αύξανε την ανησυχία του. Τη στιγμή εκείνη, μια ομάδα της αστυνομικής δύναμης ΔΙΑΣ διερχόταν από το σημείο. Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να ακινητοποιήσει τους αστυνομικούς και τους οδήγησε άμεσα στο διαμέρισμα, προκειμένου να διερευνήσουν την κατάσταση και να επιληφθούν των καταγγελιών του.

Τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης

Κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έλεγχο και εντόπισαν συγκεκριμένα άτομα εντός του χώρου. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που είχε πραγματοποιήσει την αρχική ενοικίαση του καταλύματος. Μαζί του βρισκόταν και η 15χρονη κόρη του, η παρουσία της οποίας καταγράφηκε από τους αστυνομικούς.

Επίσης, στο διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής. Παράλληλα, εντός του χώρου βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, των οποίων η ταυτότητα και η σχέση με τους υπόλοιπους ενοίκους διερευνώνται. Τέλος, παρούσα ήταν και η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία ήταν το πρόσωπο που είχε προβεί στην αρχική καταγγελία προς την ΕΛ.ΑΣ. για την κατάσταση στο διαμέρισμα.

Η μακάβρια ανακάλυψη κατά τον έλεγχο των αποσκευών

Μετά την αρχική επέμβαση στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην περισυλλογή δύο βαλιτσών που βρέθηκαν εντός του χώρου. Οι αποσκευές αυτές κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να υποβληθούν σε λεπτομερή έρευνα και έλεγχο, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης που είχε προκύψει από την καταγγελία του ιδιοκτήτη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός των εγκαταστάσεων του αστυνομικού τμήματος, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πραγματικά μακάβριο θέαμα. Εντόπισαν το νεκρό βρέφος τοποθετημένο μέσα σε ένα δοχείο, το οποίο βρισκόταν εντός μίας εκ των βαλιτσών. Η ανακάλυψη αυτή έδωσε μια εντελώς νέα και τραγική διάσταση στην υπόθεση, κινητοποιώντας περαιτέρω τις ανακριτικές αρχές.

Οι ισχυρισμοί της μητέρας και οι πληροφορίες για την ανήλικη

Σε σχετικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τις ανακριτικές αρχές, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία ήταν παρούσα στο διαμέρισμα και είχε κάνει την καταγγελία, προέβη σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς σχετικά με το νεκρό βρέφος. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της τέκνο. Πρόσθεσε επίσης ότι το παιδί είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από περίπου οκτώ μήνες, παρέχοντας έτσι μια πρώτη εκδοχή για τον θάνατο του βρέφους.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές σχετικά με την υπόθεση αναφέρουν ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που αφορά τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα. Συγκεκριμένα, η 15χρονη κοπέλα που βρισκόταν στον χώρο φέρεται να είναι έγκυος. Ως πατέρας του παιδιού της φέρεται ο συλληφθείς άνδρας αφγανικής καταγωγής, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε στο διαμέρισμα κατά την αστυνομική επέμβαση, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη σοκαριστική υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta