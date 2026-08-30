Άνετες νίκες για Φινλανδία και Λετονία στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ του 2027, με δύο αναμετρήσεις που προσέφεραν άνετες νίκες για τις γηπεδούχους ομάδες. Η Φινλανδία και η Λετονία κατάφεραν να υπερασπιστούν τις έδρες τους, σημειώνοντας σημαντικά αποτελέσματα στη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών.

Η πορεία της Φινλανδίας στα προκριματικά

Η Φινλανδία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα που είχε υποστεί από τη Σουηδία στην προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα έδειξε αποφασιστικότητα να ανακάμψει και να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση με την Εσθονία αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους Φινλανδούς να αποδείξουν την αγωνιστική τους αξία και να βελτιώσουν τη θέση τους στον όμιλο. Η ομάδα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα συγκεντρωμένη και αποτελεσματική από την αρχή του αγώνα.

Η επικράτηση επί της Εσθονίας

Οι Φινλανδοί φιλοξένησαν την Εσθονία και κατάφεραν να πάρουν μια άνετη νίκη με τελικό σκορ 96-67. Η εξαιρετική τους εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τους επέτρεψε να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να δημιουργήσουν μια σημαντική διαφορά.

Κορυφαίος για τη Φινλανδία αναδείχθηκε ο Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 10 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας ένα «double-double». Η συνεισφορά του περιλάμβανε επίσης 2 ασίστ και 2 μπλοκ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Εξίσου σημαντική ήταν και η απόδοση του Ολιβιέ Ενκάμουα, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους στην επίθεση. Ο Ενκάμουα συνέβαλε επίσης με 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ υπέπεσε σε μόλις 1 λάθος, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Η απάντηση της Λετονίας μετά την ήττα

Η Λετονία, από την πλευρά της, έδειξε άμεσα σημάδια αντίδρασης μετά τη βαριά ήττα που είχε γνωρίσει από την Κροατία στην προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην έδρα της και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της.

Ο αγώνας κόντρα στο Ισραήλ ήταν κρίσιμος για τη λετονική ομάδα, καθώς μια νίκη θα της επέτρεπε να διατηρήσει τις ελπίδες της για μια καλή πορεία στα προκριματικά και να ξεπεράσει το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αναμέτρησης.

Η νίκη επί του Ισραήλ

Η Λετονία υποδέχθηκε το Ισραήλ και κατάφερε να επικρατήσει με 85-70, υπερασπιζόμενη με επιτυχία την έδρα της. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστικότητα, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και διατηρώντας το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Άρτουρς Στράουτινς, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο Στράουτινς σημείωσε 29 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Στράουτινς αγωνίστηκε για 37 λεπτά, δείχνοντας αντοχή και αποτελεσματικότητα, παρά τα 3 λάθη που υπέπεσε. Η συνολική του παρουσία ήταν καθοριστική για τη νίκη της Λετονίας, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta