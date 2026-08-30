Μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα της Κυψέλης: Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα Airbnb εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Το μακάβριο εύρημα, ένα κατεψυγμένο έμβρυο περίπου επτά με οκτώ μηνών, αποκαλύφθηκε την Κυριακή, προκαλώντας σοκ στις αρχές. Η υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρέφους.

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε σε καταγγελία στην Άμεση Δράση. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι οι ενοικιαστές του δεν αποχωρούσαν από το σπίτι, δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο και, επιπλέον, φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του χώρου.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ανταποκρινόμενοι στην κλήση. Μαζί με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, όπου και διαπίστωσαν την παρουσία ατόμων που διέμεναν παράνομα.

Ο εντοπισμός του βρέφους και οι προσαγωγές

Κατά την είσοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, βρέθηκαν έξι άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες. Μεταξύ αυτών ήταν ένα ζευγάρι, η κόρη τους και ο σύντροφός της. Σε άλλες πληροφορίες αναφέρεται η παρουσία ενός 43χρονου, ο οποίος είχε νοικιάσει τον χώρο, καθώς και της 15χρονης κόρης του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στους χώρους του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μία βαλίτσα. Όταν οι αρχές άνοιξαν τη βαλίτσα, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα: μέσα σε αυτή υπήρχε ένα δοχείο, και εντός του δοχείου βρέθηκε ένα νεκρό βρέφος.

Στην κατοχή του ζευγαριού βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, συγκεκριμένα κάνναβη. Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και των ευρημάτων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η δήλωση της μητέρας

Το βρέφος που εντοπίστηκε περιγράφεται ως κατεψυγμένο έμβρυο, ηλικίας περίπου επτά με οκτώ μηνών. Η εικόνα του ευρήματος πάγωσε το αίμα των αστυνομικών που το αντίκρισαν, δεδομένης της φύσης του γεγονότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μπροστά στο μακάβριο εύρημα, η μητέρα ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για το οκτώ μηνών παιδί της. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι το παιδί είχε πεθάνει πριν από ένα με δύο χρόνια και ότι οι ίδιοι διατηρούσαν τη σορό του στην κατάψυξη.

Διερεύνηση των συνθηκών από την Ασφάλεια

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, κλήθηκε στο σημείο ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει τη σορό του βρέφους προκειμένου να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου, καθώς και να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το έμβρυο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Οι αστυνομικοί ερευνούν ενδελεχώς όλες τις πτυχές, προσπαθώντας να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον εντοπισμό του νεκρού βρέφους μέσα στη βαλίτσα, καθώς και να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της μητέρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos