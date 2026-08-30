Η Γαλλία επικράτησε της Σουηδίας με 84-69 και «κλείδωσε» την πρόκριση στο MundoBasket 2027

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γαλλίας επικράτησε της Σουηδίας με τελικό σκορ 84-69, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027. Με αυτή τη νίκη, οι «Τρικολόρ» διατήρησαν την κορυφή του 12ου ομίλου και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.

Η επικράτηση της Γαλλίας και η πρόκριση

Η Γαλλία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 84-69, σε έναν αγώνα που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία των δύο ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Γάλλοι απολαμβάνουν πλέον τη μοναξιά της κορυφής στον 12ο όμιλο, έχοντας ένα ρεκόρ 7 νικών και μόλις 1 ήττας. Αυτή η επίδοση τους επιτρέπει να έχουν ήδη «τσεκάρει» το εισιτήριο για το MundoBasket του 2027 στο Κατάρ, φτάνοντας ουσιαστικά στον στόχο τους.

Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία, παρά την ήττα, παραμένει ακόμα στο «κόλπο» της πρόκρισης, διατηρώντας ένα ρεκόρ 4 νικών και 4 ηττών. Η ομάδα θα συνεχίσει την προσπάθειά της στα επόμενα παιχνίδια για να διεκδικήσει την πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα: Από ντέρμπι σε κυριαρχία

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σουηδούς να μπαίνουν πιο δυνατά στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Σουηδία κατάφερε να προηγηθεί, κλείνοντας την περίοδο με σκορ 24-20 υπέρ της. Η γαλλική ομάδα χρειάστηκε χρόνο για να βρει τον ρυθμό της και να αντιδράσει στην αρχική ορμή των αντιπάλων της.

Προϊόντος του χρόνου, η Γαλλία κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση στο παρκέ. «Έσφιξε» την άμυνά της, περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές των Σουηδών, ενώ ταυτόχρονα βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, ανεβάζοντας την παραγωγικότητά της. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 38-38.

Ο αγώνας παρέμεινε ντέρμπι για τρεις ολόκληρες περιόδους, με τους Σουηδούς να διεκδικούν στα ίσα τη νίκη και να μην επιτρέπουν στους Γάλλους να αποσπαστούν σημαντικά στο σκορ. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, το σκορ ήταν 55-54 υπέρ των Γάλλων, δείχνοντας την αμφίρροπη μάχη που διεξαγόταν στο παρκέ.

Το καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο

Στο τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο, οι «Τρικολόρ» πάτησαν «γκάζι» και ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Η ομάδα του Φοτού παρουσίασε στο παρκέ επιθετική πολυφωνία, βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες και δημιουργώντας ένα σερί πόντων που άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Οι Γάλλοι κατάφεραν να «καθαρίσουν» το ματς με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ.

Με ένα επιμέρους σκορ 29-15 στην τελευταία περίοδο, το σύνολο του Φοτού πήρε μία σημαντική διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος. Ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειξε το τελικό σκορ 84-69 υπέρ της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα των «Τρικολόρ» στο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Οι πρωταγωνιστές των «Τρικολόρ»

Από την πλευρά της Γαλλίας, ξεχώρισε ο αστέρας του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όντας ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Φοτού. Σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων παικτών στην επίθεση των νικητών.

Ο Ρεϊνό και ο Στραζέλ σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις. Ο Χόρντ έκλεισε τον «χορό» των διψήφιων παικτών για τη Γαλλία, έχοντας 10 πόντους. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού συνέβαλε με 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Οι διακριθέντες της Σουηδίας

Στον αντίποδα, για την ομάδα της Σουηδίας, δύο παίκτες αποτέλεσαν τα κύρια σημεία αναφοράς στην επίθεση. Ο Λάρσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των ηττημένων, σημειώνοντας 23 πόντους, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Ο Χάκανσον ακολούθησε με 16 πόντους, δείχνοντας επίσης την επιθετική του παρουσία και προσπαθώντας να κρατήσει τη Σουηδία κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta