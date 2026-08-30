Ο Τάσος Δουβίκας έδωσε προβάδισμα στην Κόμο κόντρα στη Νάπολι

Ο Έλληνας στράικερ Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την παρουσία του στα γήπεδα της Serie A, καθώς βρήκε για ακόμη μια φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής έδωσε το προβάδισμα στην Κόμο στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι. Το τέρμα του διαμόρφωσε το σκορ σε 1-2 υπέρ της ομάδας του, στην αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Νέο γκολ για τον Έλληνα στράικερ

Ο Τάσος Δουβίκας αποδεικνύεται καθοριστικός και παραγωγικός για την Κόμο και αυτή τη σεζόν. Μετά το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Ουντινέζε, στην πρώτη στροφή της Serie A, όπου ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, ο Έλληνας στράικερ βρήκε ξανά δίχτυα.

Το νέο του τέρμα ήρθε στη δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Ο Δουβίκας μοιάζει ασταμάτητος στο ξεκίνημα της σεζόν, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Το προβάδισμα της Κόμο

Ο Έλληνας διεθνής σκόραρε στο 34ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κόμο απέναντι στη Νάπολι. Με αυτό το γκολ, ο Δουβίκας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Φάμπρεγας, αλλάζοντας τα δεδομένα του αγώνα.

Το τέρμα του διαμόρφωσε το σκορ σε 1-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, δίνοντας ώθηση στην Κόμο να κοιτάξει στα μάτια τη Νάπολι στο πρώτο μέρος της μεταξύ τους αναμέτρησης. Η Κόμο κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της χάρη στην προσπάθεια του Δουβίκα.

Η φάση του τέρματος

Η φάση που οδήγησε στο γκολ του Τάσου Δουβίκα ξεκίνησε από ένα αμυντικό λάθος της Νάπολι. Συγκεκριμένα, ο Ραχμάνι πραγματοποίησε μια κακή μεταβίβαση προς τον Ανγκισά, δίνοντας την ευκαιρία στους αντιπάλους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Ο Παθ ήταν αυτός που «έκλεψε» τη μπάλα, εκμεταλλευόμενος το λάθος των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, έστρωσε τη μπάλα στον Μπατουρίνα, ο οποίος με τη σειρά του σέρβιρε στον Έλληνα επιθετικό, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για το γκολ.

Η εκτέλεση του Δουβίκα

Ο Τάσος Δουβίκας, έχοντας τη μπάλα στα πόδια του από το ύψος του πέναλτι, δεν δυσκολεύτηκε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Με ένα υπέροχο πλασέ, νίκησε τον τερματοφύλακα της Νάπολι, Μέρετ.

Αυτή η εκτέλεση όχι μόνο διπλασίασε τα τέρματα της Κόμο, αλλά έδωσε και το προβάδισμα στην ομάδα του. Το γκολ υπογραμμίζει την ικανότητα του Δουβίκα να βρίσκεται στη σωστή θέση και να τελειώνει τις φάσεις με αποτελεσματικότητα.

Η πορεία του Δουβίκα στη Serie A

Ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στη Serie A με εντυπωσιακό τρόπο, δείχνοντας την προσαρμογή του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η συνέπεια του στα γκολ τον καθιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιθετικής λειτουργίας της Κόμο.

Η παρουσία του Δουβίκα και τα σημαντικά του τέρματα συμβάλλουν στην προσπάθεια της Κόμο να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική εικόνα στη Serie A. Η ομάδα, με τον Φάμπρεγας στο τιμόνι, δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει θετικά αποτελέσματα ακόμα και απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους όπως η Νάπολι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko