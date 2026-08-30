Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη από την Πολωνία ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά. Το παιδί, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε στην πισίνα και παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Το περιστατικό στον Πλατανιά Χανίων

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά. Εκεί, ένα κοριτσάκι ηλικίας 11 ετών, καταγωγής από την Πολωνία, εντοπίστηκε μέσα σε πισίνα του ξενοδοχείου. Το παιδί ανασύρθηκε από το νερό χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, προκαλώντας άμεσα συναγερμό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 11χρονη βρισκόταν στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές, συνοδευόμενη από τους γονείς της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το κορίτσι βρέθηκε στην πισίνα και έχασε τις αισθήσεις του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Άμεση κινητοποίηση ιατρικών και διασωστικών δυνάμεων

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Στο σημείο του ξενοδοχείου έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση τρεις γιατροί. Αυτοί οι γιατροί προέρχονταν από ένα ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, το οποίο διατηρεί συνεργασία με την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα.

Παράλληλα με την παρουσία των γιατρών, στο ξενοδοχείο έφτασαν και διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Την ομάδα υποστήριξης συμπλήρωσε και μία νοσηλεύτρια, επίσης από το ιδιωτικό πολυϊατρείο, οι οποίοι όλοι μαζί συντόνισαν τις προσπάθειες για την παροχή πρώτων βοηθειών στο 11χρονο κορίτσι.

Εντατικές προσπάθειες ανάνηψης και διακομιδή

Από την πρώτη στιγμή, οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι παρόντες γιατροί ξεκίνησαν εντατικές προσπάθειες ανάνηψης στο παιδί. Το κορίτσι, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του, καθιστώντας επιτακτική την άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν αδιάκοπα, χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της 11χρονης προς το Νοσοκομείο Χανίων.

Για να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του ασθενοφόρου στο νοσοκομείο, κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στον προορισμό του όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αντιμετωπίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Το τραγικό τέλος παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες

Παρά την άμεση επέμβαση και τις αδιάκοπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, η κατάσταση της 11χρονης παρέμενε κρίσιμη. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έδωσε μάχη για να το κρατήσει στη ζωή.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί και οι διασώστες, το 11χρονο κορίτσι δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας θλίψη για το τραγικό αυτό συμβάν.

Με πληροφορίες από: Enikos