Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το τρίτο φιλικό τεστ στο Μέτσοβο

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της παρουσίας του στο Μέτσοβο, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ετοιμάζεται για το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην περιοχή, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο, 31 Αυγούστου, στις 13:30. Αντίπαλος του «Δικεφάλου» θα είναι οι Βίκος Falcons, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω συμπεράσματα στην τεχνική ηγεσία.

Νίκη επί του Περιστερίου και σημαντικές επιστροφές

Ο ΠΑΟΚ έρχεται από μία επιτυχημένη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη χθες, στο κλειστό γυμναστήριο του Μετσόβου. Εκεί, η ομάδα επικράτησε του Περιστερίου με τελικό σκορ 84-82, σε ένα παιχνίδι που είχε έντονο χαρακτήρα και προσέφερε πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες στους παίκτες.

Το χθεσινό φιλικό σηματοδότησε και δύο σημαντικές επιστροφές για τον ΠΑΟΚ. Ο Χουγκάζ επανήλθε στην αγωνιστική δράση μετά από μακροχρόνια απουσία, δείχνοντας σημάδια επανένταξης στο αγωνιστικό πλάνο. Παράλληλα, ο Περσίδης ενσωματώθηκε εκ νέου στην ομάδα, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα, προσφέροντας μία επιπλέον λύση στον προπονητή.

Απουσίες για αποφόρτιση και διεθνείς υποχρεώσεις

Παρά τις επιστροφές, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε και κάποιες απουσίες στο χθεσινό παιχνίδι, οι οποίες συνεχίζονται και ενόψει του αυριανού φιλικού. Οι Φόστερ και Ομορούγι δεν αγωνίστηκαν, καθώς η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να τους δώσει χρόνο για αποφόρτιση. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της προετοιμασίας, με στόχο τη διαχείριση του φόρτου εργασίας των αθλητών.

Επιπλέον, από τις προπονήσεις και τους φιλικούς αγώνες του Μετσόβου απουσιάζουν και οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τους Όσμαν, Καλάθη και Μπαζίνα, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες για τις δικές τους υποχρεώσεις. Η ενσωμάτωσή τους αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των διεθνών τους δεσμεύσεων.

Το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Μέτσοβο

Οι παίκτες υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι συνέχισαν και σήμερα την εντατική τους προετοιμασία, βρισκόμενοι στο γήπεδο για προπόνηση. Η ομάδα δουλεύει συστηματικά τόσο σε θέματα φυσικής κατάστασης όσο και σε τακτικές, προκειμένου να είναι έτοιμη για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το αυριανό φιλικό με τους Βίκος Falcons, που θα ξεκινήσει στις 13:30, θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Αυτή η απόφαση δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας και να δουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στο Μέτσοβο.

Επόμενοι σταθμοί μετά το Μέτσοβο

Με την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Μέτσοβο αύριο, ο ΠΑΟΚ θα στρέψει την προσοχή του στους επόμενους σταθμούς της προετοιμασίας του. Η ομάδα έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Ιταλία για τη συμμετοχή της σε διεθνές τουρνουά.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην πόλη Ούντινε της Ιταλίας, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Αυτή η διοργάνωση θα αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους και να αξιολογήσει την αγωνιστική του κατάσταση, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta