Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο: Με Τέιλορ στα χαφ και επιστροφή Άλι

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον πρόσφατο αποκλεισμό από την Μπραν και να επικεντρωθεί πλήρως στις εγχώριες υποχρεώσεις του. Η αρχή γίνεται με τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, μία αναμέτρηση κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, που έχει οριστεί για τις 20:15, έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα των Θεσσαλονικιών. Ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε συγκεκριμένες αλλαγές, διαμορφώνοντας τη σύνθεση που θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο.

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι και η διάταξη

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να παρατάξει τους «ασπρόμαυρους» με μία συγκεκριμένη αγωνιστική διάταξη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στο Περιστέρι. Η επιλογή του Ιταλού τεχνικού είναι το σύστημα 4-2-3-1, το οποίο αναμένεται να προσδώσει ισορροπία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση της ομάδας.

Οι αποφάσεις του Λίσι περιλαμβάνουν ορισμένες αξιοσημείωτες τοποθετήσεις παικτών, με στόχο να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του ρόστερ. Η σύνθεση που ανακοινώθηκε δείχνει την πρόθεση του προπονητή να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.

Η αμυντική γραμμή και ο τερματοφύλακας

Στην εστία του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι εμπιστεύτηκε τον Παβλένκα, ο οποίος θα αναλάβει να υπερασπιστεί την εστία των Θεσσαλονικιών. Μπροστά του, στην αμυντική τετράδα, τοποθετήθηκαν τέσσερις παίκτες που αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό τείχος της ομάδας.

Συγκεκριμένα, οι Κένι και Μπάμπα θα καλύψουν τα πλάγια της άμυνας, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Χατζηδιάκος και Ελουστόντο. Αυτή η επιλογή στοχεύει στην παροχή σταθερότητας και στην αποτροπή των επιθέσεων του αντιπάλου, διατηρώντας την αμυντική συνοχή.

Το δίδυμο των χαφ και ο «δεκάρι»

Στη μεσαία γραμμή, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε ένα δίδυμο στα χαφ που αναμένεται να δώσει δυναμισμό και ισορροπία. Οι Τέιλορ και Ζαφείρης θα αγωνιστούν ως κεντρικοί μέσοι, με τον Τέιλορ να έχει έναν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του χώρου και την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Πιο μπροστά, στον ρόλο του επιτελικού μέσου, γνωστού και ως «δεκάρι», ο Λίσι επέλεξε τον Πέλκα. Ο Πέλκας αναμένεται να έχει την ευθύνη της οργάνωσης του παιχνιδιού και της σύνδεσης της μεσαίας γραμμής με την επίθεση, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η επιθετική τριπλέτα με την επιστροφή του Άλι

Στην επιθετική γραμμή, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τρεις παίκτες που αναμένεται να δημιουργήσουν κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα. Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τους Ζίβκοβιτς και Τάχα Άλι. Η επιστροφή του Άλι στην αρχική ενδεκάδα αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές του προπονητή.

Στην κορυφή της επίθεσης, στον ρόλο του κεντρικού επιθετικού, θα αγωνιστεί ο Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ θα έχει την ευθύνη του σκοραρίσματος και της πίεσης στην αντίπαλη άμυνα, ολοκληρώνοντας τις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας.

Οι αναπληρωματικοί παίκτες στον πάγκο

Στον πάγκο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, βρίσκονται αρκετοί παίκτες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η παρουσία τους εξασφαλίζει βάθος στο ρόστερ και δυνατότητα για αλλαγές που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, στον πάγκο βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Τάισον, Σορετίρα, Χατσίδης και Μύθου. Αυτοί οι παίκτες είναι σε ετοιμότητα να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο αν κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta