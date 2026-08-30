Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, στο σημείο ο Ευάγγελος Τουρνάς

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, αυτή την ώρα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Ωρωπό

Η δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, βρίσκεται πλέον σε ύφεση και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο. Η είδηση αυτή φέρνει ανακούφιση μετά την κινητοποίηση που προκλήθηκε από την εκδήλωση του συμβάντος.

Οι δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς. Η άμεση αντίδραση των αρχών και των εθελοντών συνέβαλε καθοριστικά στην τρέχουσα εικόνα της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, οι οποίοι οργανώθηκαν σε τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις υποστηρίχθηκαν από 11 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, καθοριστική ήταν και η συμβολή των εναέριων μέσων. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία συνέβαλαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Ωρωπού, παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Μήνυμα από το 112 και υψηλός κίνδυνος

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από την υπηρεσία 112, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Το μήνυμα εστάλη στις 17:22, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Λίγο αργότερα, περί τις 17:30, το μήνυμα εστάλη εκ νέου, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς στο σημείο της πυρκαγιάς

Στον Ωρωπό μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο σκοπός της παρουσίας του ήταν να αποκτήσει άμεση και προσωπική εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, καθώς και της επιχείρησης κατάσβεσης που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο Υπουργός συνομίλησε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη φωτιά, συμπεριλαμβανομένων στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντών που συνδράμουν ενεργά στην επιχείρηση. Επίσης, ενημερώθηκε αναλυτικά από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο πεδίο για την πορεία της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki