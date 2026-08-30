Ο 75χρονος που σκοτώθηκε από το «πιο επικίνδυνο πουλί στον κόσμο» που εξέτρεφε

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βόρεια Φλόριντα, όταν ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε από καζουάριο. Το περιστατικό συνέβη στην ιδιοκτησία του θύματος, όπου εξέτρεφε το συγκεκριμένο εξωτικό πτηνό, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο.

Η τραγωδία στη Φλόριντα

Ο Μάρβιν Χάγιος, 75 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο στη βόρεια Φλόριντα, όταν δέχθηκε επίθεση από τον καζουάριο που φρόντιζε στην αυλή του. Ο Χάγιος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην άγρια πανίδα, ενώ ο καζουάριος ήταν το ζώο που τον είχε καθηλώσει περισσότερο από κάθε άλλο, παρά τη φήμη του ως ένα από τα πιο επικίνδυνα και επιθετικά πουλιά στον κόσμο.

Ο 75χρονος διατηρούσε στο κτήμα του δύο ζευγάρια αναπαραγωγής καζουάριων, με σκοπό να συμβάλει στην προστασία του είδους, το οποίο θεωρείται απειλούμενο. Μάλιστα, λόγω των γνώσεών του σχετικά με τη φροντίδα τους, προσκαλούνταν τακτικά ως ομιλητής σε διαλέξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη όταν ο Μάρβιν Χάγιος παρατήρησε μια θηλυκή καζουάριο να ουρλιάζει και να προσπαθεί έξαλλη να προστατεύσει τα αυγά της από τα αρσενικά πτηνά. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, τα αρσενικά του είδους εκνευρίζονται εύκολα και συχνά προσπαθούν να σπάσουν τα αυγά.

Προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση και να αποτρέψει την καταστροφή των αυγών, ο 75χρονος μπήκε στον περιφραγμένο χώρο με σκοπό να τα περισυλλέξει και να τα μεταφέρει σε εκκολαπτήριο. Τότε, ένα από τα τεράστια πουλιά όρμησε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος. Ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της περιοχής δήλωσε ότι ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει το αυγό. Παρά το γεγονός ότι πρόλαβε να καλέσει την κόρη του για βοήθεια, ήταν πλέον αργά για τον ίδιο.

Ο καζουάριος: Ένα επικίνδυνο πτηνό

Ο καζουάριος είναι ένα τεράστιο, μη ιπτάμενο πτηνό που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις στρουθοκαμήλους και τα εμού. Το φυσικό του περιβάλλον είναι τα δάση της Αυστραλίας και της Νέας Γουινέας. Αν και γενικά αποφεύγει την επαφή με τους ανθρώπους και τρέπεται σε φυγή, μπορεί να γίνει εξαιρετικά επιθετικός όταν νιώσει εγκλωβισμένος ή όταν προστατεύει τα αυγά του.

Το πτηνό αυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 1,8 μέτρα και να ζυγίζει περίπου 45 κιλά. Επιπλέον, είναι ικανό να αναπτύξει ταχύτητες έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας το έναν γρήγορο και επιβλητικό αντίπαλο σε περίπτωση επίθεσης.

Τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοιραίο

Το πιο τρομακτικό χαρακτηριστικό του καζουάριου βρίσκεται στα πόδια του. Διαθέτει ένα τεράστιο, κοφτερό νύχι που θυμίζει αυτό του προϊστορικού βελοσιράπτορα. Αυτό το νύχι, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την ταχύτητά του, καθιστά τον καζουάριο ένα από τα πιο επικίνδυνα ζώα στον κόσμο.

Σπάνιες οι θανατηφόρες επιθέσεις

Παρά τη φήμη τους ως επικίνδυνα πτηνά, οι θανατηφόρες επιθέσεις καζουάριων σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο Μάρβιν Χάγιος ήταν μόλις ο δεύτερος επιβεβαιωμένος άνθρωπος στην ιστορία που έχασε τη ζωή του από καζουάριο.

Η προηγούμενη καταγεγραμμένη περίπτωση συνέβη το 1926 στην Αυστραλία, όταν ένας έφηβος χτύπησε ένα τέτοιο πτηνό με ρόπαλο. Το πουλί, αμυνόμενο, τον τραυμάτισε θανάσιμα, καταδεικνύοντας την επικινδυνότητα του είδους όταν νιώθει απειλή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta