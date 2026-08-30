Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι

Συναγερμός σήμανε στο Διαφάνι Καρπάθου το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό που αφορούσε έναν 12χρονο. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, ένα συμβάν που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών δυνάμεων του νησιού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το περιστατικό στο Διαφάνι Καρπάθου

Η πτώση του 12χρονου με το ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στις 29 Αυγούστου, στην περιοχή του Διαφανίου Καρπάθου. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των τοπικών αρχών και των διαθέσιμων υγειονομικών υπηρεσιών του νησιού.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του ανήλικου οδήγησε σε κινητοποίηση όλων των απαραίτητων μέσων για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική του περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου κρίθηκε από την αρχή ιδιαίτερα κρίσιμη, καθιστώντας αναγκαίες άμεσες και εξειδικευμένες ενέργειες.

Άμεση κινητοποίηση και αρχική διακομιδή

Μετά τον τραυματισμό του, το παιδί διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο της Καρπάθου. Εκεί, οι ιατροί προέβησαν σε διασωλήνωση, μία κίνηση που υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασής του και την ανάγκη για υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε την αρχική διασωλήνωση του 12χρονου στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι υγειονομικές δυνάμεις της Καρπάθου ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα για βοήθεια, παρέχοντας τις πρώτες κρίσιμες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η φύση των τραυμάτων και η ανάγκη για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα κατέστησαν σαφές ότι απαιτούνταν περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση της υγείας του παιδιού.

Η επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 12χρονου και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη που δεν μπορούσε να παρασχεθεί πλήρως στο νησί, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στην πρωτεύουσα.

Ο 12χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ένα εξειδικευμένο κέντρο για την αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που παρείχε ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο 12χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί. Παρόλα αυτά, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και εντατική υποστήριξη. Οι ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, παρέχοντας κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια για την ανάρρωσή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki