Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, καθώς επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες αναποδογύρισε και βυθίστηκε. Η τραγωδία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον επτά νεκρούς και 23 αγνοούμενους, ενώ 237 άτομα έχουν διασωθεί. Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Οι δραματικές στιγμές πριν τη βύθιση

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες στο εσωτερικό του καταμαράν. Τα πλάνα δείχνουν το νερό να αρχίζει να εισέρχεται στο σκάφος, προκαλώντας άμεσο πανικό. Επιβάτες σπεύδουν να φορέσουν τα σωσίβιά τους, ενώ άλλοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο, καθώς οι φωνές και οι κραυγές αγωνίας πλημμυρίζουν το κατάστρωμα.

Αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε λίγα λεπτά πριν από την ανατροπή του πλοίου. Σε άλλα βίντεο, διακρίνονται επιβάτες να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, περιμένοντας βοήθεια, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται πως αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να κατακλύζει το εσωτερικό του πλοίου και να παλεύουν για να διασωθούν.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι συνθήκες

Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας, με προορισμό το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης. Ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα, περίπου τέσσερα μίλια, από τις ακτές, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Η εφημερίδα Kibris, μεταξύ άλλων πηγών, ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο ήταν καταμαράν, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα εισροής υδάτων σε αυτή την απόσταση.

Ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, αλλά οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με το σκάφος να παίρνει γρήγορα μεγάλη κλίση, να αναποδογυρίζει και τελικά να βυθίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή είχε σημειωθεί κακοκαιρία από την προηγούμενη ημέρα, αν και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο και τη βύθιση του πλοίου παραμένουν άγνωστες.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, σε νέες δηλώσεις του, επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό της ναυτικής τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασωθέντες ανέρχονται σε 237 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη στεριά.

Το πλοίο μετέφερε συνολικά 279 επιβάτες. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν τουρίστες, Τούρκοι υπήκοοι, καθώς και άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 23 αγνοουμένων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Στο σημείο της τραγωδίας κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία σκάφη της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής, καθώς και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σκάφη. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν επίσης αλιευτικά και άλλα παραπλέοντα πλοία, προσφέροντας βοήθεια. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ζητήθηκε συνδρομή από μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής που εδρεύουν στη Μερσίνη και την Αττάλεια, για την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού και διάσωσης.

Στο λιμάνι της Κερύνειας, ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί για την υποδοχή των διασωθέντων που μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό για την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας στους διασωθέντες.

Η Λευκωσία εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη και αγωνία» της για το συμβάν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Οι προσπάθειες για την ανεύρεση των αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα, με την ελπίδα εντοπισμού τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos