Περιστατικό στα Εξάρχεια: Αστυνομικοί και διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα

Στα Εξάρχεια σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όπου δύο διαρρήκτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε διαμέρισμα. Ακολούθως, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο για τη σύλληψή τους, παγιδεύτηκαν και αυτοί. Για τον απεγκλωβισμό όλων χρειάστηκε η παρέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η απόπειρα διάρρηξης

Οι δύο διαρρήκτες είχαν επιλέξει ως στόχο ένα διαμέρισμα στην περιοχή των Εξαρχείων. Είχαν πληροφορίες ότι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου απουσίαζαν για διακοπές, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να επιχειρήσουν τη διάρρηξη.

Αρχικά, προσπάθησαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν ευδοκίμησαν. Κατόπιν αυτού, άλλαξαν τα σχέδιά τους και αποφάσισαν να εισέλθουν στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα, μέσω της οποίας τελικά κατάφεραν να μπουν.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικοί, ενημερωμένοι για το περιστατικό, έφτασαν άμεσα στο σημείο. Εισήλθαν και αυτοί στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας την ίδια δίοδο, την μπαλκονόπορτα, από όπου είχαν περάσει και οι διαρρήκτες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στους χώρους του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους δύο διαρρήκτες. Αμέσως προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους. Μάλιστα, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και τα κλοπιμαία, τα οποία είχαν αφαιρέσει από το διαμέρισμα.

Ο απρόσμενος εγκλωβισμός

Το περιστατικό πήρε μια απρόσμενη τροπή μετά τις συλλήψεις. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δύο συλληφθέντες διαρρήκτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο διαμέρισμα.

Ο λόγος ήταν ότι η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος παρέμενε κλειστή και δεν ήταν εφικτή η έξοδος από αυτήν. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε την ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια.

Ο απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική

Για την επίλυση του προβλήματος και τον απεγκλωβισμό όλων των εμπλεκομένων, κλήθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα και ανέλαβαν δράση.

Με επιτυχία, η Πυροσβεστική κατάφερε να απομακρύνει τους αστυνομικούς και τους συλληφθέντες διαρρήκτες από το διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας ξανά ως δίοδο το μπαλκόνι.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr