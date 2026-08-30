Η Τσέλσι επικράτησε της Μπράιτον σε ματς επτά γκολ, θετική παρουσία για τον Κωστούλα

Η Τσέλσι κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Μπράιτον με σκορ 4-3, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που διεξήχθη στο Λονδίνο. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Premier League, βρήκε τους «μπλε» ανώτερους στο μεγαλύτερο μέρος της, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στην άμυνα των αντιπάλων τους. Από την πλευρά της Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε βασικός και ήταν από τους παίκτες που προσπάθησαν να κάνουν τη διαφορά.

Η επικράτηση της Τσέλσι στο Λονδίνο

Οι Λονδρέζοι έδειξαν την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, καταφέρνοντας να σημειώσουν τέσσερα γκολ. Η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία των «Γλάρων», εξασφαλίζοντας έτσι τους τρεις βαθμούς της νίκης. Η ομάδα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο τελικό 4-3.

Η Μπράιτον, παρά τις προσπάθειές της, δεν κατάφερε να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, αν και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα τρεις φορές. Η αναμέτρηση προσέφερε πλούσιο θέαμα και αρκετές συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Ο ρόλος του Μπάμπη Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε βασικός για την Μπράιτον και ήταν ένας από τους ελάχιστους παίκτες της ομάδας του που προσπάθησαν να κάνουν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έδωσε αρκετές μάχες στην επίθεση, επιδιώκοντας να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Τσέλσι.

Παρά τη θετική του παρουσία και τις προσπάθειές του, ο Κωστούλας δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Μάλιστα, στο 35ο λεπτό, ο Κωστούλας επιχείρησε ένα πλασέ, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Μαρτίνες, με την εξέλιξη της φάσης να οδηγεί στο πρώτο γκολ της Μπράιτον.

Το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο

Η Τσέλσι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο τερματοφύλακας Φερμπρούχεν δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Λάβια από κοντά έγραψε το 1-0. Οι Λονδρέζοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 14ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ρότζερς πραγματοποίησε μια όμορφη ενέργεια από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα στον Νέτο, ο οποίος με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0.

Η Τσέλσι πλησίασε σε τρίτο γκολ με τον Ζοάο Πέδρο στο 25ο λεπτό. Επτά λεπτά αργότερα, ο Βραζιλιάνος βρήκε τελικά δίχτυα, όταν ο Χάτο έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Ζοάο Πέδρο από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Μπράιτον αντέδρασε πριν από το ημίχρονο, καθώς στο 35ο λεπτό, μετά την απόκρουση του Μαρτίνες σε πλασέ του Κωστούλα, ο Γιαλκουγέ πήρε το «ριμπάουντ» και με σουτ στην κίνηση μείωσε σε 3-1.

Η αντίδραση της Μπράιτον στο δεύτερο μέρος

Οι «Γλάροι» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος, δείχνοντας διάθεση να πιέσουν για την ανατροπή. Ο Γκόμες απείλησε την εστία της Τσέλσι στο 53ο λεπτό, ενώ έχασε νέα ευκαιρία με κεφαλιά στο 56ο λεπτό. Οι προσπάθειες της Μπράιτον συνεχίστηκαν, με τον Μαρτίνες να αποκρούει ξανά ένα δυνατό σουτ του Γκόμες στο 62ο λεπτό.

Ένα λεπτό αργότερα, η Μπράιτον βρήκε το δεύτερο γκολ της. Ο Γκρος γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Ζοάο Πέδρο, άθελά του, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-2. Παρά την αντίδραση και τα δύο γκολ, η Μπράιτον δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Με πληροφορίες από: Athletiko