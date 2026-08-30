Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 παραμένουν αγνοούμενοι μετά την ανατροπή επιβατηγού καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Η θαλάσσια περιοχή έχει μετατραπεί σε πεδίο αδιάκοπων ερευνών, καθώς οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Το καταμαράν, το οποίο είχε βάλει πλώρη για το λιμάνι Τασουτζού της νότιας Τουρκίας, ανατράπηκε λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του, προκαλώντας μια πολύνεκρη τραγωδία.

Το μοιραίο ταξίδι και η ανατροπή

Το ταχύπλοο καταμαράν της εταιρείας Filo Denizcilik ξεκίνησε τη διαδρομή του από το λιμάνι της Κερύνειας λίγο μετά το μεσημέρι. Ωστόσο, μόλις λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρηση, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς η πλώρη του σκάφους άρχισε να απορροφά απότομα νερά.

Ο καπετάνιος επιχείρησε να κάνει αναστροφή με σκοπό να επιστρέψει στο λιμάνι. Παρόλα αυτά, το σκάφος έχασε γρήγορα την ισορροπία του, πήρε επικίνδυνη κλίση και τελικά αναποδογύρισε στον αέρα. Το συμβάν εντοπίζεται περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή, κοντά στην ακτή Diana Beach, σε απόσταση δυόμισι χιλιομέτρων από την Κερύνεια.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Ο τραγικός απολογισμός από την ανατροπή του καταμαράν ανέρχεται σε τουλάχιστον επτά νεκρούς. Παράλληλα, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ακόμη 23 αγνοουμένων, όπως γνωστοποίησε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ.

Αρχικά, η εικόνα γύρω από τον συνολικό αριθμό των επιβατών ήταν ασαφής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 279 ή 270 άτομα. Τελικά, ο λεγόμενος «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, ξεκαθάρισε την κατάσταση, μιλώντας στο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων. Ο κ. Αρικλί, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους καταζητούμενους για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, τοποθέτησε τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων στο σκάφος στους 267, εκ των οποίων οι 259 ήταν επιβάτες και τα 8 μέλη του πληρώματος.

Δραματικές στιγμές και μαρτυρίες

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τουρκοκυπριακά μέσα δείχνουν πανικόβλητους ταξιδιώτες να σκαρφαλώνουν στο αναποδογυρισμένο σκαρί, περιμένοντας απεγνωσμένα βοήθεια. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας και τον αγώνα των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που βρέθηκαν κοντά στο συμβάν, αρκετοί επιβάτες πήδηξαν κατευθείαν στο νερό για να σωθούν τη στιγμή που τα κύματα πλημμύριζαν τους εσωτερικούς χώρους του καταμαράν, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τον κίνδυνο.

Επιχείρηση διάσωσης και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στο σημείο της τραγωδίας αναπτύχθηκαν άμεσα τρία περιπολικά της ακτοφυλακής, μαζί με ιδιωτικά σκάφη και αλιευτικά της περιοχής, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά ζήτησε τη συνδρομή ναυτικών δυνάμεων από τις πόλεις Μερσίνη και Αττάλεια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Στο λιμάνι της Κερύνειας επικρατεί συναγερμός, με ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας να υποδέχονται τους διασωθέντες. Τα νοσοκομεία των κατεχομένων έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περίθαλψη των τραυματιών.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της τραγωδίας

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εισροή νερού στο καταμαράν παραμένουν ανεξακρίβωτα. Παρότι στην περιοχή επικρατούσε αναστατωμένος καιρός με δυνατούς ανέμους, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν η θαλασσοταραχή ήταν ο κύριος λόγος της βύθισης του σκάφους.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta