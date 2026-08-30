Η Πόλη του Μεξικού μεταμορφώνει πυλώνες αυτοκινητοδρόμων σε κατακόρυφους κήπους

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει στην Πόλη του Μεξικού, με στόχο τη μεταμόρφωση των τσιμεντένιων πυλώνων ενός κεντρικού αυτοκινητοδρόμου σε έναν τεράστιο κατακόρυφο κήπο. Οι αρχές και οι σχεδιαστές της μεξικανικής πρωτεύουσας αξιοποιούν τις κολώνες μιας από τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της πόλης, εντάσσοντας τη φύση στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον. Χιλιάδες φυτά καλύπτουν πλέον τους γκρίζους πυλώνες που στηρίζουν τον περιφερειακό δακτύλιο, μετατρέποντας μια υποδομή που συνδέονταν με τη ρύπανση σε έναν απέραντο πράσινο χώρο.

Το έργο Via Verde και ο αρχικός του στόχος

Το φιλόδοξο αυτό project, γνωστό με την ονομασία Via Verde, ξεκίνησε την εφαρμογή του το 2016. Εμπνευστής και δημιουργός του ήταν ο αρχιτέκτονας Φερνάντο Ορτίθ Μοναστέριο. Ο βασικός του στόχος ήταν να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στην αισθητική και περιβαλλοντική εικόνα αυτών των κατασκευών.

Επί πολλά χρόνια, οι συγκεκριμένοι πυλώνες συνέθεταν ένα μουντό και γκρίζο τοπίο σε μία από τις περιοχές της Πόλης του Μεξικού που χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αυξημένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το Via Verde ήρθε να δώσει μια νέα πνοή σε αυτό το αστικό τοπίο.

Η καινοτόμος ιδέα πίσω από την πράσινη μεταμόρφωση

Η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος βασίστηκε στην πλήρη εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών δομών. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύχθηκε η ανάγκη για την αγορά νέων οικοπέδων ή τη δέσμευση ελεύθερων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παραδοσιακών πάρκων. Οι πυλώνες της λεωφόρου μετατράπηκαν σε ένα υπόστρωμα ικανό να φιλοξενήσει τη φύση.

Ουσιαστικά, το μπετόν των δρόμων απέκτησε έναν νέο περιβαλλοντικό ρόλο, ενσωματώνοντας τη βλάστηση σε σημεία όπου προηγουμένως υπήρχε μόνο τσιμέντο. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε την ενσωμάτωση της φύσης σε ένα περιβάλλον που φαινόταν να μην αφήνει περιθώρια για πράσινες παρεμβάσεις.

Η εξέλιξη του έργου και η ανταπόκριση του κοινού

Από τα πρώτα του κιόλας βήματα, το εγχείρημα του Via Verde απέσπασε τεράστια δημοσιότητα στο διαδίκτυο. Η καινοτόμος φύση του και η οπτική του μεταμόρφωση των αστικών τοπίων κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, οδηγώντας σε θερμή υποδοχή από την τοπική κοινωνία.

Αυτή η θετική ανταπόκριση συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία εξέλιξη του έργου και στην επέκτασή του σε μεγάλη κλίμακα. Με την πάροδο του χρόνου, χιλιάδες συστάδες φυτών τοποθετήθηκαν σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου, αλλάζοντας ριζικά την όψη των λεωφόρων και προσφέροντας ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον θέαμα.

Προκλήσεις και τεχνολογικές λύσεις για τη διατήρηση

Η διατήρηση ενός ολοζώντανου κήπου δίπλα στην ταχεία κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες. Τα φυτά που τοποθετήθηκαν στους πυλώνες καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με ακραία ζέστη, εκτεταμένα καυσαέρια και συνεχείς κραδασμούς από την κίνηση των οχημάτων.

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η υγεία της βλάστησης, το Via Verde εξοπλίστηκε με προηγμένα συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν αυτόματα συστήματα άρδευσης, τα οποία φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωση των φυτών, καθώς και τεχνολογίες τηλεπαρακολούθησης που ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση και τις ανάγκες της βλάστησης.

Οικονομική διαχείριση και πολλαπλά οφέλη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του έργου Via Verde. Το εγχείρημα στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ ένα μέρος των εσόδων του προέρχεται από διαφημιστικές προβολές που ενσωματώνονται στο πλαίσιο του έργου. Αυτή η χρηματοδοτική προσέγγιση επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία και επέκταση του κατακόρυφου κήπου.

Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος τονίζουν τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η νέα αυτή πράσινη κάλυψη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η δημιουργία σκίασης, η κατακράτηση ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση της τοπικής θερμοκρασίας, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta