Σε δύο διαφορετικά περιστατικά που απασχόλησαν τις αρχές και την κοινή γνώμη, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, ένας 41χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, καθώς παραβίασε πολλαπλές φορές τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την επιβολή μεγάλου προστίμου. Την επόμενη ημέρα, μεσημέρι Κυριακής 30 Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη, ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς σε καφετέρια, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Επικίνδυνη οδήγηση και καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, οι αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας έναν 41χρονο αλλοδαπό οδηγό μοτοσικλέτας. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι εκτελούσαν περιπολία στην περιοχή, κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για την τήρηση της οδικής ασφάλειας.

Ωστόσο, στη θέα των αστυνομικών, ο 41χρονος επέλεξε να μην συμμορφωθεί και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, ξεκινώντας μια επικίνδυνη πορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο μοτοσικλετιστής παραβίασε διαδοχικά επτά ερυθρούς σηματοδότες, αγνοώντας πλήρως τις εντολές των φωτεινών σηματοδοτών. Επιπλέον, εισήλθε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα από απόσταση ασφαλείας, κάνοντας χρήση τόσο ηχητικών όσο και φωτεινών σημάτων, σε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, το οποίο συντόνισε τις ενέργειες και παρείχε συνδρομή με επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις. Έπειτα από τις συντονισμένες αυτές προσπάθειες, η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θέτοντας τέλος στην επικίνδυνη πορεία του οδηγού.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ για τις 16 παραβάσεις που διέπραξε.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για πυροβολισμούς σε καφετέρια

Μια ημέρα αργότερα, το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 40χρονος άνδρας εισέβαλε σε καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα εντός του καταστήματος, προκαλώντας άμεσα ανησυχία και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Μετά τους πυροβολισμούς εντός της καφετέριας, ο δράστης αποχώρησε από το κατάστημα. Ωστόσο, η επικίνδυνη δράση του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πυροβόλησε τουλάχιστον ακόμη τρεις φορές στον αέρα, αυτή τη φορά εκτός του χώρου της καφετέριας. Αυτό το περιστατικό ενέτεινε την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της οδού Κασσάνδρου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, με τους ένστολους να καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι προσπάθειες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς λίγο αργότερα, όταν ο 40χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό των πυροβολισμών, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν τον 40χρονο σε αυτή την πράξη, αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από την Αστυνομία. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos