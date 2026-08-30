Μοτοσικλετιστής παραβίασε διαδοχικά τον ΚΟΚ και συνελήφθη στην Αθήνα

Στα χέρια αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έπεσε ένας 41χρονος αλλοδαπός στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και πλήθος άλλων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα με υψηλή ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς, προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και την επιβολή μεγάλου προστίμου.

Η καταδίωξη στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομία, ο 41χρονος εντοπίστηκε αρχικά να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Μάγερ, ένα σημείο όπου η παρουσία του τράβηξε την προσοχή των αρχών.

Αστυνομικοί από σταθμό της Άμεσης Δράσης Αττικής του έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός δεν υπάκουσε. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, ξεκινώντας μια καταδίωξη στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σειρά παραβάσεων του ΚΟΚ

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ξεφύγει, ο 41χρονος μοτοσικλετιστής προέβη σε μια σειρά από εξαιρετικά επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ. Συγκεκριμένα, μπήκε αντίθετα σε εννέα διαφορετικούς μονόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, ο οδηγός παραβίασε διαδοχικά επτά κόκκινα φανάρια, αγνοώντας πλήρως τις φωτεινές σηματοδοτήσεις και τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Οι παραβάσεις αυτές καταδεικνύουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά στο τιμόνι.

Σύλληψη και πρόστιμο

Η επικίνδυνη πορεία του 41χρονου έλαβε τέλος στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού Μέρλας. Εκεί, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, φέρνοντας το τέλος στην καταδίωξη.

Μετά τη σύλληψή του, ο 41χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με την Τροχαία, ήταν αρνητικό. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του αλκοτέστ, στον συλληφθέντα επιβλήθηκε ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ, λόγω των πολλαπλών και σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τις οποίες κατηγορείται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr