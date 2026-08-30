Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη από την Πολωνία μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου

Μια 11χρονη από την Πολωνία έχασε τη ζωή της την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, στα Χανιά, μετά από ένα τραγικό περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά. Το άτυχο κορίτσι, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τους γονείς του, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η 11χρονη κατέληξε στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Ο τραγικός θάνατος της 11χρονης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, όταν η 11χρονη, υπήκοος Πολωνίας, ανασύρθηκε από την πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Το παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές του διακοπές, συνοδευόμενο από τους γονείς του.

Το κορίτσι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση. Οι γονείς της 11χρονης βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Οι πρώτες στιγμές και η άμεση επέμβαση

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της 11χρονης, στο ξενοδοχείο έσπευσαν τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με την ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία νοσηλεύτρια από το ίδιο πολυϊατρείο, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς η κατάσταση της 11χρονης ήταν κρίσιμη και δεν είχε τις αισθήσεις της. Ο αγώνας για να κρατηθεί στη ζωή το κορίτσι ξεκίνησε επιτόπου, με όλους τους εμπλεκόμενους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Αγώνας δρόμου για τη διάσωση

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της 11χρονης από το ξενοδοχείο προς το νοσοκομείο Χανίων. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με την ελπίδα να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Για να διευκολυνθεί η ταχεία μεταφορά, ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας άνοιξε τον δρόμο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Αυτή η ενέργεια εξασφάλισε ότι το ασθενοφόρο θα έφτανε όσο το δυνατόν ταχύτερα στα επείγοντα του νοσοκομείου, χωρίς καθυστερήσεις.

Στο νοσοκομείο Χανίων

Με την άφιξη της 11χρονης στα Επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, οι γιατροί ανέλαβαν αμέσως δράση. Συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης με κάθε διαθέσιμο μέσο, σε μια ύστατη προσπάθεια να επαναφέρουν το κορίτσι στη ζωή. Η ιατρική ομάδα έδωσε μάχη για αρκετή ώρα, κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.

Παρά τον τιτάνιο αγώνα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η 11χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στα επείγοντα, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς της και όλους όσοι προσπάθησαν να την σώσουν.

Οι άγνωστες συνθήκες του περιστατικού

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 11χρονη βρέθηκε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία σχετικά με το πώς συνέβη το τραγικό αυτό συμβάν.

Η διερεύνηση του περιστατικού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του άτυχου κοριτσιού, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για τις διακοπές του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis