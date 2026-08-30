Συνελήφθη 41χρονος οδηγός μετά από καταδίωξη στην Αθήνα

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από μία επεισοδιακή καταδίωξη που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Ο οδηγός κατηγορείται για συνολικά 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να διαφύγει από τις αρχές. Το περιστατικό οδήγησε στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή του, ενώ του επιβλήθηκε και ένα σημαντικό διοικητικό πρόστιμο για τις πράξεις του.

Η έναρξη της καταδίωξης στην Αθήνα

Το περιστατικό που οδήγησε στην καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο 41χρονος οδηγός, ο οποίος είναι αλλοδαπός, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Συγκεκριμένα, οι αρχές τον παρατήρησαν να οδηγεί μία δίκυκλη μοτοσικλέτα με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, γεγονός που κίνησε τις υποψίες τους. Ο εντοπισμός έγινε επί της συμβολής των οδών Αχαρνών και Μάγερ, σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης Αττικής, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία, έκαναν άμεσα σήμα στον οδηγό της μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο 41χρονος επέλεξε να μην υπακούσει στις εντολές των αστυνομικών. Αντιθέτως, ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει και πυροδοτώντας έτσι την έναρξη της επεισοδιακής καταδίωξης στους δρόμους της Αθήνας.

Επικίνδυνη πορεία με πολλαπλές παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αποφύγει τη σύλληψη από τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, ο 41χρονος οδηγός επέδειξε μία σειρά από άκρως επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και των άλλων οδηγών και πεζών.

Μεταξύ των σοβαρών παραβάσεων που διέπραξε, ο οδηγός εισήλθε αντίθετα σε εννέα διαφορετικούς μονόδρομους. Αυτή η πράξη, από μόνη της, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση ατυχήματος σε αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, παραβίασε διαδοχικά επτά κόκκινα φανάρια, αγνοώντας πλήρως τις φωτεινές ενδείξεις και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Η ακινητοποίηση και η σύλληψη

Η επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία διήρκεσε για αρκετή ώρα στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, έφτασε στο τέλος της χάρη στην επιμονή και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης. Τελικώς, η δίκυκλη μοτοσικλέτα του 41χρονου οδηγού ακινητοποιήθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού Μέρλας, ένα σημείο όπου οι αρχές κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν.

Εκεί, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού οδηγού. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται περιλαμβάνουν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και το σύνολο των 16 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Η άμεση επέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για τον τερματισμό της επικίνδυνης πορείας του.

Οι συνέπειες και το διοικητικό πρόστιμο

Μετά τη σύλληψή του, ο 41χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν από την Τροχαία, το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν αρνητικό, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο οδηγός δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του περιστατικού και της καταδίωξης.

Παρόλα αυτά, οι πολυάριθμες και σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις που διέπραξε ο 41χρονος είχαν άμεσες συνέπειες. Για το σύνολο των παραβάσεων αυτών, του επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.975 ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τη βαρύτητα των πράξεών του και την παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Reader