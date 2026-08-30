11Χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα στα Χανιά – Δίνει μάχη για τη ζωή

Μια 11χρονη τουρίστρια από την Πολωνία δίνει μάχη για τη ζωή της στο Νοσοκομείο Χανίων, αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Το κορίτσι, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη παραμένουν άγνωστες.

Το περιστατικό στον Πλατανιά

Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας. Εκεί, η 11χρονη εντοπίστηκε από τους παρευρισκόμενους και ανασύρθηκε άμεσα από το νερό, χωρίς όμως να έχει τις αισθήσεις της. Η ανήλικη βρισκόταν στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές, συνοδευόμενη από τους γονείς της, οι οποίοι είναι επίσης από την Πολωνία.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν την 11χρονη να βρεθεί μέσα στην πισίνα και να χάσει τις αισθήσεις της παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Άμεση κινητοποίηση ιατρικών και διασωστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του κοριτσιού, η ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυϊατρείο της ευρύτερης περιοχής, το οποίο διατηρεί συνεργασία με την εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασαν διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και μία νοσηλεύτρια από το ίδιο πολυϊατρείο, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες και οι παρόντες ιατροί ξεκίνησαν αμέσως επί τόπου προσπάθειες ανάνηψης, καθώς η 11χρονη δεν παρουσίαζε κανένα σημείο συνείδησης. Οι κρίσιμες αυτές προσπάθειες συνεχίστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της ανήλικης προς το Νοσοκομείο Χανίων, με στόχο την επαναφορά των ζωτικών της λειτουργιών.

Εσπευσμένη μεταφορά στο Νοσοκομείο Χανίων

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης της 11χρονης, κρίθηκε απαραίτητη η ταχύτατη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Για τον σκοπό αυτό, περιπολικό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίστηκε η ανεμπόδιστη και όσο το δυνατόν ταχύτερη διέλευση του ασθενοφόρου, προκειμένου να φτάσει εγκαίρως στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων.

Μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

Με την άφιξή της στα Επείγοντα, η 11χρονη παραδόθηκε στους εφημερεύοντες γιατρούς, οι οποίοι συνεχίζουν με κάθε διαθέσιμο ιατρικό μέσο τις προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μια σκληρή μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, το παιδί δεν παρουσίαζε ουσιαστικά σφυγμό, ένα στοιχείο που υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ωστόσο, οι επίμονες προσπάθειες των ιατρών έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό ενός ασθενούς σφυγμού. Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, με την ελπίδα να επαναφέρουν πλήρως την ανήλικη και να την κρατήσουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από: Topontiki