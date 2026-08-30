Επιτυχής επέμβαση σε 12χρονη από τη Νέα Υόρκη στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μια 12χρονη από τη Νέα Υόρκη, η οποία επισκέφθηκε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ένας επίμονος πυρετός οδήγησε στην ανακάλυψη ενός όγκου, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε μια δύσκολη και πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Η περιπέτεια της μικρής Μαρίας

Η μικρή Μαρία, όπως είναι το όνομά της, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της για διακοπές. Επισκέφθηκε την Κεφαλονιά, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, όπου και ξεκίνησε η περιπέτεια. Η 12χρονη παρουσίασε χαμηλό πυρετό, ο οποίος επέμενε για ένα διάστημα περίπου 20 ημερών, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένεια.

Η επιμονή του πυρετού οδήγησε την οικογένεια να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, με την πορεία της υπόθεσης να καταλήγει στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της μικρής απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Διακομιδή και διαγνωστικές εξετάσεις

Στις 11 Αυγούστου, η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί, υποβλήθηκε σε βασικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών αποκάλυψαν την ύπαρξη μιας μεγάλης «μάζας», η οποία καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο του κοριτσιού.

Την επόμενη ημέρα, η 12χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, για περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα. Μετά τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, οι ειδικοί γιατροί του νοσοκομείου έκριναν ότι η Μαρία έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γονείς της, αφού έστειλαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον γιατρό της οικογένειας στη Νέα Υόρκη, αποφάσισαν τελικά να εμπιστευτούν πλήρως το ελληνικό ιατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πολύωρη χειρουργική επέμβαση και η ανάρρωση

Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η 12χρονη ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκησε περίπου 6,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν πλήρως τη «μάζα». Μεταγενέστερη εξέταση της αφαιρεθείσας μάζας έδειξε ότι επρόκειτο για καλοήθη όγκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο όγκος υπήρχε εκ γενετής και μεγάλωνε σταδιακά μαζί με το παιδί, χωρίς να έχει εντοπιστεί νωρίτερα από τους γιατρούς. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επέμβασης, η 12χρονη παρέμεινε για ακόμη 10 ημέρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», προκειμένου να αναρρώσει πλήρως και να λάβει την απαραίτητη μετεγχειρητική φροντίδα.

Συγχαρητήρια από τον υφυπουργό Υγείας

Το περιστατικό αναδείχθηκε και από τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η 12χρονη, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και οι γονείς της επέλεξαν να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη επέμβαση στη χώρα μας, όταν εντοπίστηκε ο όγκος.

Ο κ. Θεμιστοκλέους συνεχάρη δημόσια τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού της 12χρονης.

Η δήλωση του υφυπουργού για την ιατρική τεχνογνωσία

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που έδειξε η οικογένεια στο ελληνικό σύστημα υγείας, παρά την αρχική τους σκέψη να συμβουλευτούν τον οικογενειακό τους γιατρό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό αυτό, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί ένα παράδειγμα της ικανότητας του ελληνικού ιατρικού προσωπικού να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta