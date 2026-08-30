Ποινική δίωξη για τον Άρη Μουγκοπέτρο μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο ενώπιον Αυτοφώρου. Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου συνελήφθη το πρωί της Κυριακής, 30 Αυγούστου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ.

Η σύλληψη έγινε καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Ο καλλιτέχνης πέρασε νωρίτερα το κατώφλι της Ευελπίδων, όπου και του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Ο έλεγχος της τροχαίας στην Αθήνα

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο πραγματοποιήθηκε στις 9.15 το πρωί της Κυριακής, 30 Αυγούστου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Αθανασίου Διάκου, στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι αρχές διενεργούσαν ελέγχους.

Οι άνδρες της Τροχαίας εντόπισαν τον γνωστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου να βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από τον πεζόδρομο. Αμέσως τον κυνήγησαν και του έκαναν σήμα προκειμένου να σταματήσει. Ο Άρης Μουγκοπέτρος πειθάρχησε άμεσα, έκοψε ταχύτητα και ακινητοποίησε το όχημά του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια ελέγχου αλκοτέστ.

Οι μετρήσεις του αλκοτέστ και η σύλληψη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αλκοτέστ, οι μετρήσεις έδειξαν σημαντική υπέρβαση του νόμιμου ορίου. Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,71 mg/l αλκοόλ, ενώ η δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,63 mg/L. Το νόμιμο όριο για την οδήγηση είναι 0.25 mg/L.

Επιπλέον, το όριο για την παραπομπή στο Αυτόφωρο είναι 0.60 mg/L. Δεδομένου ότι και οι δύο μετρήσεις του Άρη Μουγκοπέτρου υπερέβαιναν αυτό το όριο, ο γνωστός καλλιτέχνης συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι νομικές συνέπειες και το πρόστιμο

Μετά τη σύλληψή του, επιβλήθηκαν στον Άρη Μουγκοπέτρο άμεσες νομικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε ένα χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τέτοιου είδους παραβάσεις.

Πέρα από το πρόστιμο, στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου αφαιρέθηκε και το δίπλωμα οδήγησης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αφαίρεση του διπλώματος θα διαρκέσει για 250 ημέρες, ως συνέπεια της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της υπέρβασης των νόμιμων ορίων.

Η δήλωση του καλλιτέχνη κατά την έξοδο από την Ευελπίδων

Κατά την έξοδό του από την Ευελπίδων, ο Άρης Μουγκοπέτρος προέβη σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους. Ο ίδιος παραδέχτηκε το λάθος του, αναφέροντας: «Παιδιά εντάξει, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Είχα πιει δυο ποτάκια παραπάνω και ήταν λάθος».

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ένα σχόλιο σχετικά με τη δημοσιότητα του περιστατικού. Δήλωσε: «Καλό θα ήταν όμως, στον Τύπο, όπως βγάζουν το δικό μου όνομα παντού, να βγάλουν και για το μοντέλο με τα ναρκωτικά κτλ. Έτσι; Τα φιλιά μου».

Με πληροφορίες από: Topontiki