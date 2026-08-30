Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 40χρονος άνδρας φέρεται να προέβη σε πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου, με τον δράστη να πυροβολεί τόσο εντός όσο και εκτός του καταστήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πράξης του διερευνώνται.

Ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου 2026, η ηρεμία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαταράχθηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο. Ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κατάστημα που λειτουργεί ως ψιλικατζίδικο και καφέ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου.

Οι πληροφορίες για το συμβάν έγιναν γνωστές μέσω της ΕΡΤ, η οποία μετέδωσε τις πρώτες λεπτομέρειες. Η παρουσία ενός ενόπλου και οι πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης οδήγησαν σε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο διαπληκτισμός και η επιστροφή με όπλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, πριν από τους πυροβολισμούς, ο 40χρονος άνδρας φέρεται να είχε έναν διαπληκτισμό με έναν υπάλληλο του καταστήματος. Η αιτία αυτής της διαφωνίας παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, αποτελώντας ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά τον αρχικό καβγά, ο άνδρας αποχώρησε από τον χώρο του καταστήματος. Ωστόσο, η επιστροφή του λίγο αργότερα ήταν δραματική, καθώς φέρεται να κρατούσε ένα κυνηγετικό όπλο. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την κλιμάκωση του επεισοδίου, οδηγώντας στις επόμενες πράξεις του.

Πυροβολισμοί εντός και εκτός του καταστήματος

Μόλις ο 40χρονος επέστρεψε στο κατάστημα της οδού Κασσάνδρου, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του χώρου. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε πανικό και φόβο στους παρευρισκόμενους, καθώς οι πυροβολισμοί ακούστηκαν καθαρά μέσα στο κατάστημα.

Δεν περιορίστηκε όμως εκεί. Ο δράστης φέρεται να συνέχισε τους πυροβολισμούς και στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, όπου καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις επιπλέον πυροβολισμοί. Η χρήση κυνηγετικού όπλου σε δημόσιο χώρο και ο αριθμός των πυροβολισμών υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικράτησε.

Η άμεση σύλληψη και η έρευνα

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στη σύλληψη του 40χρονου άνδρα. Οι αρχές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου και κρατείται. Η ταχύτητα της αντίδρασης των αστυνομικών ήταν καθοριστική για τον τερματισμό του επεισοδίου.

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν επισταμένως τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια που οδήγησαν τον 40χρονο να προβεί σε αυτή την πράξη, καθώς και όλα τα στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit