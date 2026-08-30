Το κινητό τηλέφωνο ευθύνεται για πολλαπλάσια τροχαία ατυχήματα από όσα καταγράφονται επίσημα

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες συνήθειες στους δρόμους, με τα επίσημα στοιχεία να μην αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα. Νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ (IIHS), σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics, φέρνει στο φως μια τεράστια απόκλιση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η εμπλοκή των «έξυπνων» συσκευών στα τροχαία ατυχήματα είναι τουλάχιστον επταπλάσια έως οκταπλάσια από αυτή που καταγράφεται στις αστυνομικές αναφορές.

Σημαντική απόκλιση στα επίσημα στοιχεία

Η αμερικανική έρευνα του IIHS, σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics, αποκαλύπτει την τεράστια απόκλιση ανάμεσα στις επίσημες αναφορές και τα πραγματικά δεδομένα. Η χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία φαίνεται να αποτυπώνουν ελάχιστα τη σκληρή πραγματικότητα.

Για τις ανάγκες της μελέτης, αναλύθηκαν ανώνυμα δεδομένα από προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών που αφορούν την ασφαλή οδήγηση. Η έρευνα κάλυψε περίπου 17.000 ατυχήματα που συνέβησαν μεταξύ του 2021 και του 2024 σε τέσσερις αμερικανικές πολιτείες.

Η σύγκριση αστυνομικών αναφορών και τηλεματικής

Η σύγκριση των αστυνομικών αναφορών με τα πραγματικά δεδομένα τηλεματικής, που συλλέχθηκαν από τα οχήματα, έφερε στην επιφάνεια μια χαοτική διαφορά. Ενώ η αστυνομία σημείωσε τη χρήση κινητού τηλεφώνου ως παράγοντα μόλις στο 1% των ατυχημάτων, τα τηλεματικά συστήματα κατέγραψαν χρήση της συσκευής μέσα στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση κινητού καταγράφηκε στο 7% των μονομερών ατυχημάτων και στο 8% των συγκρούσεων μεταξύ δύο οχημάτων. Η έρευνα δεν περιέλαβε μόνο τις κλήσεις ή τα γραπτά μηνύματα, αλλά και γενικά τη χρήση αφή της οθόνης, όπως το swiping και το tapping, καθώς και την παθητική χρήση με την οθόνη ξεκλείδωτη.

Αποκαλυπτικά νούμερα και οι λόγοι της διαφοράς

Τα νούμερα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Η αστυνομία κατέγραψε μόλις 20 περιπτώσεις χρήσης του κινητού τηλεφώνου πριν από το ατύχημα, ενώ η τηλεματική κατέγραψε 639 τέτοιες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, για την ανοιχτή ακρόαση ή τη χρήση hands-free, οι αστυνομικές αναφορές κατέγραψαν μόλις 1 περίπτωση, έναντι 90 που κατέγραψαν τα συστήματα του οχήματος.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση εξηγείται εύκολα, καθώς οι οδηγοί σπάνια παραδέχονται στους αστυνομικούς ότι κοιτούσαν το τηλέφωνο πριν τρακάρουν. Αυτό οφείλεται κυρίως στις νομικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια ομολογία.

Πιθανώς ακόμη μεγαλύτερα τα πραγματικά ποσοστά

Παρά τα ήδη σοκαριστικά ευρήματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα πραγματικά ποσοστά απόσπασης προσοχής ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα τηλεματικά συστήματα δεν είναι σε θέση να καταγράψουν τη χρήση των εργοστασιακών συστημάτων infotainment των αυτοκινήτων, ούτε τη λειτουργία εφαρμογών μέσω Apple CarPlay ή Android Auto όταν το τηλέφωνο παραμένει κλειδωμένο.

Ακόμη και αν περιοριστεί ο χρόνος μέτρησης στα 10 μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση, όπου η αμεσότητα της απόσπασης προσοχής είναι αδιαμφισβήτητη, τα ποσοστά παραμένουν πολλαπλάσια των επίσημων καταγραφών. Οι τεράστιες οθόνες των σύγχρονων αυτοκινήτων προκαλούν επίσης σοβαρή απόσπαση προσοχής, συμπληρώνοντας το πρόβλημα.

Μια σιωπηλή απειλή στους δρόμους

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι σαφές και υπογραμμίζει έναν σοβαρό κίνδυνο. Η εξάρτηση από τις οθόνες πίσω από το τιμόνι παραμένει μια σιωπηλή, αλλά δυνητικά θανατηφόρα απειλή για την ασφάλεια στους δρόμους. Τα δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και προσοχή εκ μέρους των οδηγών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta