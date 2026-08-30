Το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Λιμάνια και εθνικές οδοί παρουσιάζουν αυξημένη ροή οχημάτων και επιβατών, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του και για πολλούς η εργασιακή καθημερινότητα ξεκινά και πάλι από αύριο, Δευτέρα.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Η εικόνα της αυξημένης κίνησης είναι χαρακτηριστική από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες εκδρομείς έχουν ήδη επιστρέψει από τα νησιά του Αιγαίου, μεταφέροντας τις αποσκευές τους και προετοιμαζόμενοι για την επανένταξη στην εργασία από αύριο. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται να παραμείνει αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και να κορυφωθεί προς το βράδυ.

Συνολικά, σήμερα προβλέπεται να αναχωρήσουν 8.937 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά. Από τη Ραφήνα, ο αριθμός των αναχωρούντων επιβατών φτάνει τους 3.625, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να αναχωρήσουν 1.569 επιβάτες. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στις θαλάσσιες πύλες της πρωτεύουσας.

Πολλαπλά δρομολόγια και αφίξεις

Για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου των ταξιδιωτών, έχουν προγραμματιστεί πολλά δρομολόγια πλοίων. Στον Πειραιά, αναμένονται 22 αφίξεις πλοίων, ενώ στον Αργοσαρωνικό η κίνηση είναι επίσης αυξημένη, με 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατηγά πλοία να αναμένονται. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των λιμενικών αρχών για τη διαχείριση της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Επίσης, στη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγια πλοίων, ενώ στο Λαύριο ο αριθμός των προγραμματισμένων δρομολογίων ανέρχεται σε 12. Η συνεχής ροή των πλοίων και των υδροπτερύγων συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων, παρά τον μεγάλο αριθμό των αδειούχων που επιστρέφουν ή αναχωρούν.

Κίνηση στις εθνικές οδούς

Παράλληλα με τα λιμάνια, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο οδικό δίκτυο. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου παρουσιάζει πυκνή ροή οχημάτων, ειδικά στα διόδια της Ελευσίνας. Η εικόνα αυτή είναι ανάλογη με αυτή που παρατηρείται και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου η κίνηση αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι οδηγοί που επιστρέφουν από τις διακοπές τους αντιμετωπίζουν αυξημένη κίνηση, καθώς χιλιάδες οχήματα κινούνται προς τα αστικά κέντρα. Η προσοχή των οδηγών κρίνεται απαραίτητη λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων που κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Οι τελευταίες αποδράσεις του Αυγούστου

Ενώ η πλειοψηφία των αδειούχων επιστρέφει, δεν λείπουν και εκείνοι που επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου για μια σύντομη απόδραση. Αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν να φύγουν ακόμη και την προτελευταία ημέρα του μήνα, αξιοποιώντας την ευκαιρία για μια ολιγοήμερη ή ακόμη και μονοήμερη εκδρομή πριν την οριστική επιστροφή στην καθημερινότητα.

Στην πύλη Ε8 του Πειραιά, η οποία εξυπηρετεί τα νησιά του Αργοσαρωνικού, νωρίς το πρωί είχε σχηματιστεί ουρά οχημάτων. Αυτοί οι ταξιδιώτες περίμεναν υπομονετικά να επιβιβαστούν στα πλοία, δείχνοντας ότι η επιθυμία για λίγες ακόμη στιγμές χαλάρωσης παραμένει ισχυρή, ακόμη και στο τέλος του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από: Topontiki