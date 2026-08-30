Εντατικοί ψεκασμοί με «τουρμπίνες» στην Ανατολική Αττική για τον ιό του δυτικού Νείλου

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε εκτεταμένους νυχτερινούς ψεκασμούς με ειδικά οχήματα, γνωστές ως «τουρμπίνες», στην Ανατολική Αττική. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού του δυτικού Νείλου. Κύριος στόχος των δράσεων είναι η άμεση εξουδετέρωση των ακμαίων κουνουπιών σε επικίνδυνες ζώνες, καλύπτοντας μια σημαντική έκταση 10.000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επιχειρήσεις με τα ειδικά οχήματα και οι «τουρμπίνες»

Οι επιχειρήσεις ψεκασμών πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ειδικών οχημάτων υπέρμικρου όγκου (ULV), τα οποία είναι εξοπλισμένα με «τουρμπίνες». Αυτά τα οχήματα επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Συνολικά, οι δράσεις κάλυψαν μια έκταση 10.000 στρεμμάτων, με σαφή στόχευση στην εξουδετέρωση των ακμαίων κουνουπιών.

Οι ψεκασμοί διεξάγονται κατά τις νυχτερινές ώρες, μια πρακτική που ακολουθείται για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την πρωτοβουλία αυτών των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού του δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Στοχευμένες παρεμβάσεις σε υδροβιότοπους και στάσιμα νερά

Εντυπωσιακές εικόνες από τους νυχτερινούς ψεκασμούς κατέγραψε το drone του Orange Press Agency. Η εναέρια κάμερα φανέρωσε τις στοχευμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στον υδροβιότοπο των Αλυκών Αρτέμιδας. Ο συγκεκριμένος υδροβιότοπος αποτελεί μία από τις βασικές περιοχές όπου εστιάζονται οι προσπάθειες.

Παράλληλα, το drone κατέγραψε τα διάσπαρτα στάσιμα νερά που εντοπίζονται στην περιοχή της Λούτσας. Αυτά τα σημεία αποτελούν σημαντικές εστίες αναπαραγωγής για τα κουνούπια, καθώς παρέχουν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους. Στις ίδιες εστίες συγκεντρώνονται και πτηνά, συνθέτοντας έτσι ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διασπορά του ιού του δυτικού Νείλου.

Η φετινή έξαρση και οι επιστημονικές υποθέσεις

Ο αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη φετινή έξαρση του ιού. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, η αυξημένη εμφάνιση κρουσμάτων στην Ανατολική Αττική συνδέεται άμεσα με τις αγροτικού τύπου εκτάσεις που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Οι εκτάσεις αυτές προσελκύουν συγκεκριμένα είδη πτηνών.

Συγκεκριμένα, τα κορακοειδή, όπως τα κοράκια, οι καρακάξες και οι κίσσες, είναι φορείς του ιού και συγκεντρώνονται στις αγροτικές περιοχές. Παράλληλα, υπάρχουν επιστημονικές υποθέσεις που συνδέουν τη μετατόπιση των πληθυσμών αυτών των πτηνών με τις επιπτώσεις που προκάλεσε ο τυφώνας Daniel στη Θεσσαλία, γεγονός που ενδεχομένως να έχει επηρεάσει τη γεωγραφική κατανομή των φορέων.

Η κυκλοφορία του ιού σε οικιστικές περιοχές

Ένα σημαντικό στοιχείο που επισημαίνεται είναι ότι τα μολυσμένα κουνούπια δεν πετούν σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά του ιού σε κατοικημένες περιοχές συνδέεται άμεσα με την τοπική παρουσία των φορέων. Η παρουσία των πτηνών, τα οποία μεταφέρουν τον ιό, κοντά στον οικιστικό ιστό εξηγεί την αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, η αυξημένη κυκλοφορία του ιού παρατηρείται σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Λούτσα. Η γειτνίαση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και των πτηνών με τις κατοικημένες ζώνες δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για τη μετάδοση του ιού στους ανθρώπους, καθιστώντας αναγκαίες τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: Reader