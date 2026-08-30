Βυθίστηκε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας

Συναγερμός έχει σημάνει ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, καθώς ένα επιβατηγό πλοίο βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, όμως ο αριθμός τους και η κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

Το ναυάγιο και οι πρώτες πληροφορίες

Το περιστατικό της βύθισης του επιβατηγού πλοίου σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοιχτά της Κερύνειας, στην κατεχόμενη περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik, το οποίο μετέφερε συνολικά 279 επιβάτες. Οι συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του σκάφους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και την κοινή γνώμη.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για την ύπαρξη τραυματιών μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένας επίσημος αριθμός σχετικά με τους τραυματίες, ούτε λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά όλων των επιβαινόντων.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν δυνάμεις της λεγόμενης Ακτοφυλακής, οι οποίες συντονίζουν τις προσπάθειες. Παράλληλα, σωστικά σκάφη έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Επιπρόσθετα, αρκετά ιδιωτικά πλοιάρια έσπευσαν στο σημείο του ναυαγίου, προσφέροντας εθελοντικά τη βοήθειά τους στις προσπάθειες διάσωσης. Η συμμετοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση του έργου των επίσημων σωστικών συνεργείων. Όλες οι δυνάμεις εργάζονται πυρετωδώς για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των επιβαινόντων από τη θάλασσα.

Ετοιμότητα ασθενοφόρων και μεταφορά διασωθέντων

Στην ξηρά, ασθενοφόρα του κατοχικού καθεστώτος έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Βρίσκονται σε αναμονή, προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες αμέσως μόλις μεταφερθούν στην ακτή. Σκοπός είναι η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και η μεταφορά τους σε νοσοκομεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για περαιτέρω ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

Η προετοιμασία αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ταχεία ανταπόκριση στις ιατρικές ανάγκες των ατόμων που βρίσκονταν στο βυθισμένο πλοίο. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των επιχειρήσεων και είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες.

Ερωτήματα για την κατασκευή και την κατάσταση του πλοίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο που βυθίστηκε είναι τύπου καταμαράν. Παράλληλα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί που αφορούν την κατασκευή του σκάφους, με κάποιες αναφορές να υποδεικνύουν ότι το υλικό κατασκευής του ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το πλοίο ήταν παλαιό. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή ζημιά στην κατασκευή του από υαλοβάμβακα, η οποία φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος να κοπεί γρήγορα στα δύο. Αυτές οι λεπτομέρειες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Διαφορετικές αναφορές για την ταυτότητα του σκάφους

Ενώ οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik, άλλες αναφορές προσδιορίζουν το σκάφος ως το επιβατηγό Express. Αυτό το πλοίο φέρεται να ανήκει στην εταιρεία Filo Jet. Η διαφορά στις ονομασίες των εταιρειών και του πλοίου αποτελεί ένα σημείο που χρήζει διευκρίνισης, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία και επιβεβαιωθούν οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου και τις συνθήκες του ναυαγίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit