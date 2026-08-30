Οδηγός στον ΒΟΑΚ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παρασύροντας κολωνάκια

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου. Οδηγός οχήματος επιχείρησε μια παράτολμη προσπέραση κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αψηφώντας ταυτόχρονα τα διαχωριστικά κολωνάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την παρασύρση και το ξερίζωμα αρκετών από αυτά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Επικίνδυνη προσπέραση στα Μάλια

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στις 29 Αυγούστου, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μαλίων. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να προσπεράσει τα προπορευόμενα οχήματα, επέλεξε να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η κίνηση αυτή έγινε παρά την ύπαρξη των ειδικών διαχωριστικών κολωνακίων που είχαν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού άξονα.

Η ενέργεια του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει και να ξεριζώσει έναν αριθμό από τα πλαστικά κολωνάκια. Αυτά τα κολωνάκια είχαν τοποθετηθεί με σκοπό να διαχωρίζουν τα ρεύματα κυκλοφορίας και να αποτρέπουν ακριβώς τέτοιες επικίνδυνες προσπεράσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η παρουσία του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα αποτελούσε άμεση απειλή για τους διερχόμενους οδηγούς.

Εργοταξιακή ζώνη με διαχωριστικά

Το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, είναι χαρακτηρισμένο ως εργοταξιακή ζώνη. Στην περιοχή αυτή πραγματοποιούνται έργα, και για τον λόγο αυτό έχουν εγκατασταθεί διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Ο πρωταρχικός στόχος της τοποθέτησης αυτών των διαχωριστικών ήταν ο περιορισμός των επικίνδυνων προσπεράσεων και η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων σε ένα περιβάλλον που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Παρά την ξεκάθαρη λειτουργία και την παρουσία των διαχωριστικών, ο οδηγός επέλεξε να τα αγνοήσει πλήρως. Συνέχισε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα, παρασύροντας αρκετά από αυτά τα προστατευτικά στοιχεία. Η πράξη του αυτή καταδεικνύει μια πλήρη αδιαφορία για τους κανονισμούς ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί ειδικά για την προστασία όλων των χρηστών του δρόμου, ιδίως σε ένα τόσο ευαίσθητο σημείο όπως μια εργοταξιακή ζώνη.

Απότομοι ελιγμοί και επαναλαμβανόμενη παραβίαση

Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του οδηγού δεν περιορίστηκε στην αρχική είσοδο στο αντίθετο ρεύμα. Αφού παρέσυρε τα πρώτα κολωνάκια, συνέχισε να κινείται στο λανθασμένο ρεύμα. Στη συνέχεια, επιχείρησε έναν απότομο ελιγμό με σκοπό να επιστρέψει στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας του οχήματός του. Ωστόσο, και κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, παρέσυρε εκ νέου διαχωριστικά κολωνάκια, επαναλαμβάνοντας την επικίνδυνη ενέργεια και επιβεβαιώνοντας την αλόγιστη συμπεριφορά του.

Οι επαναλαμβανόμενοι αυτοί ελιγμοί και η συνεχής παραβίαση των μέτρων ασφαλείας δημιούργησαν συνθήκες υψηλού κινδύνου για όλους τους παρευρισκόμενους στον δρόμο. Η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της αψηφιστικής συμπεριφοράς του οδηγού, ο οποίος αγνόησε τόσο τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας όσο και τα φυσικά εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί για την προστασία.

Έρευνα των αρχών μετά την καταγραφή

Το σύνολο της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού καταγράφηκε λεπτομερώς από την κάμερα ενός άλλου οχήματος, το οποίο κινούνταν πίσω από το αυτοκίνητο που προέβη στις παραβάσεις. Το οπτικό υλικό, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει άμεσα έρευνα με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος. Σκοπός είναι να διαπιστωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες. Το περιστατικό αυτό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονεί μια παράτολμη προσπέραση, ιδιαίτερα σε τμήματα δρόμων όπου πραγματοποιούνται έργα και υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta