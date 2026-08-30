Η Τότεναμ αποκτά τον Εντιαγέ και ο Ριτσάρλισον επιστρέφει στην Έβερτον

Η Τότεναμ προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς ήρθε σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Έβερτον για την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ. Παράλληλα, ο Ριτσάρλισον ετοιμάζεται να επιστρέψει στα «Ζαχαρωτά», ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στους «Σπερς». Οι δύο αυτές εξελίξεις, αν και αφορούν τις ίδιες ομάδες, προέκυψαν από διαφορετικούς κύκλους διαπραγματεύσεων και δεν αποτελούν μέρος μιας ενιαίας ανταλλαγής παικτών.

Η συμφωνία για τον Ιλιμάν Εντιαγέ

Η Τότεναμ, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταγραφικό τοπίο, κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Έβερτον για την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ. Η κίνηση αυτή των «Σπερς» έρχεται να ενισχύσει την επιθετική τους γραμμή, εκμεταλλευόμενη τις συγκυρίες που διαμορφώθηκαν στην αγορά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τότεναμ κινήθηκε με ταχύτητα για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Σενεγαλέζου επιθετικού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας του βορείου Λονδίνου, με τον Εντιαγέ να αναμένεται να ενταχθεί στις τάξεις της.

Η επιστροφή του Ριτσάρλισον στα «Ζαχαρωτά»

Την ίδια περίοδο, ο Ριτσάρλισον φτιάχνει βαλίτσες για να επιστρέψει στο Μερσεϊσάιντ και να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Έβερτον. Η επιστροφή του Βραζιλιάνου επιθετικού στα «Ζαχαρωτά» αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στις επόμενες ώρες, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του.

Αυτή η εξέλιξη αφορά έναν ξεχωριστό κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Ριτσάρλισον, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Έβερτον, επιστρέφει στην πρώην ομάδα του, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα του.

Το αρχικό ενδιαφέρον για τον Κόντι Χάκπο

Πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον Εντιαγέ, η Τότεναμ είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής τον Κόντι Χάκπο. Ο 27χρονος Ολλανδός διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται στη Λίβερπουλ, βρισκόταν ψηλά στη λίστα των «Σπερς».

Ωστόσο, ο Χάκπο απέρριψε την προοπτική να μετακομίσει στο βόρειο Λονδίνο. Η άρνησή του να ενταχθεί στην Τότεναμ οδήγησε τους «Σπερς» στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την επιθετική τους γραμμή, με αποτέλεσμα την προσέγγιση του Εντιαγέ.

Η προτίμηση του Χάκπο στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Κόντι Χάκπο, παρά το ενδιαφέρον της Τότεναμ, προτίμησε τη Μάντσεστερ Σίτι για τη συνέχεια της καριέρας του. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας είχε καταθέσει μια πολύ γενναιόδωρη πρόταση για να τον κάνει δικό της, κάτι που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Η στροφή της Μάντσεστερ Σίτι προς τον Χάκπο είχε ως συνέπεια να αλλάξουν οι ισορροπίες στο μεταγραφικό παζάρι. Αυτή η κίνηση των «Πολιτών» άφησε ελεύθερο το πεδίο για άλλες μεταγραφικές εξελίξεις, επηρεάζοντας και τις επιλογές της Τότεναμ.

Οι προηγούμενες κινήσεις της Σίτι για τον Εντιαγέ

Πριν η Μάντσεστερ Σίτι στραφεί στον Κόντι Χάκπο, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον Ιλιμάν Εντιαγέ. Το ενδιαφέρον αυτό είχε εκφραστεί νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας με την Έβερτον που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τον Τζακ Γκρίλις.

Η απόφαση της Σίτι να επικεντρωθεί στον Χάκπο, τελικά, άφησε ανοιχτό τον δρόμο για την Τότεναμ να κινηθεί ταχύτατα και να αποσπάσει την υπογραφή του Εντιαγέ. Έτσι, οι «Σπερς» εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες που διαμορφώθηκαν από τις κινήσεις άλλων μεγάλων συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta