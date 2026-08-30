Ο Θόδωρος Μαργαρίτης διευκρινίζει την πολιτική ταυτότητα του Λεωνίδα Κύρκου

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης προχώρησε σε μία ανάρτηση με την οποία επιδιώκει να ξεκαθαρίσει την πολιτική ταυτότητα και τη διαδρομή του Λεωνίδα Κύρκου. Η παρέμβασή του έρχεται ως απάντηση σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «παράλογες αναρτήσεις» και απόπειρες παραποίησης των πραγματικών δεδομένων σχετικά με μία κορυφαία προσωπικότητα της Αριστεράς. Ο Μαργαρίτης τονίζει πως είναι «κακό πράγμα να νομίζει κανείς ότι όλοι ξεχνούν» και πως η εξασθένιση της ιστορικής μνήμης δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για διαστρέβλωση.

Η παρέμβαση του Θόδωρου Μαργαρίτη

Η ανάρτηση του Θόδωρου Μαργαρίτη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απώλεια του Λεωνίδα Κύρκου το 2011, περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, παρακολουθούσε διάφορες «παράλογες αναρτήσεις». Ο ίδιος απευθύνεται σε όσους χαρακτηρίζει ως «ακροκεντρώους και όψιμους οπαδούς της «νεοδεξιάς»», οι οποίοι, κατά την άποψή του, βασίζονται στην εξασθένιση της ιστορικής μνήμης για να παραποιήσουν την ιστορία και τη διαδρομή του Λεωνίδα Κύρκου.

Στο μήνυμά του, ο Μαργαρίτης ξεκαθαρίζει ένα βασικό σημείο: «Ο Λεωνίδας ήταν σε όλη του την ζωή -από την ΕΠΟΝ, τον ΔΣΕ, την ΕΔΑ, τους Λαμπράκηδες, το ΚΚΕ ΕΣ μέχρι τον ΣΥΝ και την ΔΗΜΑΡ- ένας μαχητής της Αριστεράς». Με αυτή τη δήλωση, επιδιώκει να θέσει τέλος σε οποιεσδήποτε παρερμηνείες σχετικά με την πολιτική του ταυτότητα και τις διαχρονικές του πεποιθήσεις.

Η διαχρονική πορεία του Λεωνίδα Κύρκου στην Αριστερά

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης υπογραμμίζει με σαφήνεια την αταλάντευτη αριστερή πορεία του Λεωνίδα Κύρκου, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή του. Ξεκινώντας από την ΕΠΟΝ και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ), ο Κύρκος συνέχισε την πολιτική του δράση στην ΕΔΑ, στους Λαμπράκηδες, στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό (ΣΥΝ) και τέλος στη Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ).

Σύμφωνα με τον Μαργαρίτη, ο Λεωνίδας Κύρκος ήταν πάντοτε ένας μαχητής της Αριστεράς, ο οποίος επιζητούσε τη μετριοπάθεια, τους συμβιβασμούς και την ανάπτυξη συμμαχιών. Τονίζει επίσης ότι ο Κύρκος ήταν ένας «Κομμουνιστής της Ανανέωσης» και ότι παρέμενε σταθερά στην πλευρά της εργατικής τάξης και των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.

Συγκρίσεις και έντονες αντιδράσεις

Στην ανάρτησή του, ο Θόδωρος Μαργαρίτης προχωρά σε μία σύγκριση του Λεωνίδα Κύρκου με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Εκφράζει την άποψη ότι και ο Φλωράκης, έστω και με μεγαλύτερο δογματισμό, κινούνταν στην ίδια πολιτική κατεύθυνση με τον Κύρκο, δηλαδή στην πλευρά της εργατικής τάξης και των αδύναμων.

Ο Μαργαρίτης εκφράζει την έντονη «εξόργισή» του απέναντι σε «πρώην Αριστερούς» οι οποίοι, όπως αναφέρει, σήμερα ψηφίζουν ανοιχτά ή κρυφά τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Συντηρητικής παράταξης. Αυτή η εξόργιση πηγάζει από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εμφανίζουν τον Λεωνίδα Κύρκο ως μία προσωπικότητα που βρίσκεται «κάτι ανάμεσα σε Ζίγδη, Πεσμαζόγλου και Τσιριμώκο», ή ακόμη και σε «Θεοδωρικάκο και Καρανίκα», προσπαθώντας να τον αποσυνδέσουν από τις αριστερές του ρίζες.

Το ξεκάθαρο μήνυμα του Μαργαρίτη

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Θόδωρος Μαργαρίτης στέλνει ένα ξεκάθαρο και άμεσο μήνυμα προς όλους όσοι επιχειρούν να παραποιήσουν την ιστορική αλήθεια για τον Λεωνίδα Κύρκο. Με απλά λόγια, όπως αναφέρει, η προτροπή του είναι: «Κόφτε τις ανοησίες…».

Αυτή η φράση συνοψίζει την αντίδρασή του στις προσπάθειες να αλλοιωθεί η εικόνα ενός συμβόλου της Αριστεράς, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να υποτιμάται και ότι η αλήθεια για τη διαδρομή προσωπικοτήτων όπως ο Λεωνίδας Κύρκος παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki