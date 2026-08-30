Μήλος: Αποκολλήθηκαν βράχοι στο Κλέφτικο, τραυματίστηκε τουρίστρια

Μια 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε στην περιοχή «Κλέφτικο», στη νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων. Το περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα πραγματοποιούσε θαλάσσιο λουτρό, στο πλαίσιο περιήγησης με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος γύρω από το νησί. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική περίθαλψη.

Η στιγμή του ατυχήματος

Η 34χρονη τουρίστρια είχε μεταβεί στην περιοχή «Κλέφτικο», ένα γνωστό σημείο της νότιας Μήλου, χρησιμοποιώντας ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος. Το σκάφος πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί, προσφέροντας στους επιβάτες τη δυνατότητα για θαλάσσιο λουτρό στα γραφικά νερά της περιοχής.

Ενώ η γυναίκα κολυμπούσε στη θάλασσα, σημειώθηκε ξαφνική αποκόλληση βράχων. Αυτή η αποκόλληση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 34χρονης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων και των αρχών.

Άμεση αντίδραση και μεταφορά

Μετά τον τραυματισμό της, η 34χρονη μεταφέρθηκε άμεσα από το σημείο του ατυχήματος. Παρά τον τραυματισμό της, η γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της, γεγονός που διευκόλυνε τις πρώτες ενέργειες διάσωσης.

Αρχικά, η τραυματίας διακομίστηκε στο λιμάνι της Μήλου. Εκεί, την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ειδοποιηθεί για το περιστατικό. Το ασθενοφόρο μετέφερε τη 34χρονη στο Κέντρο Υγείας Μήλου, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της τραυματία

Η γυναίκα που τραυματίστηκε είναι υπήκοος Αυστραλίας και ηλικίας 34 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της από το σημείο του ατυχήματος προς το λιμάνι και στη συνέχεια προς το Κέντρο Υγείας, βρισκόταν σε πλήρη συνείδηση.

Στο Κέντρο Υγείας Μήλου, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή της, εξετάζοντας την έκταση των τραυμάτων που υπέστη από την αποκόλληση των βράχων. Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του νησιού.

Τοποθεσία και συνθήκες του περιστατικού

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή «Κλέφτικο», η οποία βρίσκεται στη νότια πλευρά της Μήλου. Το «Κλέφτικο» είναι γνωστό για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς του και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουριστικές περιηγήσεις με σκάφος.

Η 34χρονη βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο στο πλαίσιο μιας οργανωμένης εκδρομής, χρησιμοποιώντας ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε τον γύρο του νησιού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των βράχων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ενημέρωση από τις αρχές

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό της 34χρονης τουρίστριας και τις συνθήκες της αποκόλλησης των βράχων δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Λιμενικό Σώμα.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας της τραυματία και διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση των βράχων στην περιοχή του «Κλέφτικου».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos