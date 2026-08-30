Η εταιρεία απέκλεισε εργαζόμενο από το χριστουγεννιάτικο δώρο λόγω προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ένας εργαζόμενος στην Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό του από το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δώρο και το παραδοσιακό δείπνο της εταιρείας του, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2024. Η ενέργεια αυτή ήρθε ως αντίποινα, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, επειδή ο εργαζόμενος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για προηγούμενες διαφορές. Τελικά, το Ανώτερο Δικαστήριο της Καταλονίας υποχρέωσε την επιχείρηση να τον αποζημιώσει και να του παραδώσει το δώρο.

Ο αποκλεισμός από τις χριστουγεννιάτικες παροχές

Όλοι οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας στην Ισπανία έλαβαν την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη δωροεπιταγή, εκτός από έναν. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αποκλείστηκε επίσης από το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δείπνο που διοργανώνει η επιχείρηση.

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2024, ο διευθυντής της εταιρείας ενημέρωσε τηλεφωνικά τον εργαζόμενο ότι, για «προφανείς λόγους», δεν θα λάμβανε ούτε το χριστουγεννιάτικο καλάθι, ούτε πρόσκληση για το δείπνο. Ο εργαζόμενος, αντιδρώντας σε αυτή την απόφαση, κατέγραψε τη συνομιλία και στη συνέχεια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για την ενέργεια αυτή.

Προηγούμενες δικαστικές διαμάχες και εργασιακή σχέση

Ο εργαζόμενος απασχολούνταν από τον Αύγουστο του 2021 στην εταιρεία Rinnen GmbH & Co KG, με σύμβαση αορίστου χρόνου και πλήρες ωράριο, στη θέση του οδηγού-μηχανικού. Η σχέση του με την επιχείρηση είχε ήδη επιβαρυνθεί πριν από το περιστατικό με το χριστουγεννιάτικο δώρο.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2023, ο εργαζόμενος είχε απολυθεί επικαλούμενη οικονομικούς, παραγωγικούς και οργανωτικούς λόγους. Ωστόσο, το Δικαστήριο Εργατικών Υποθέσεων της Ταραγόνα έκρινε την απόλυση άκυρη τον Μάρτιο του 2024 και επιδίκασε στον εργαζόμενο αποζημίωση ύψους 8.000 ευρώ. Μετά την απόφαση αυτή, ο εργαζόμενος επέστρεψε στην εργασία του.

Οι προστριβές δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος δέχθηκε γραπτή επίπληξη για ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα, την οποία αμφισβήτησε. Αργότερα, διεκδίκησε επίσης απλήρωτες υπερωρίες, βασιζόμενος σε έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υπολόγισε την οφειλή της εταιρείας προς αυτόν στα 4.785,43 ευρώ.

Η θέση της εταιρείας και η απόφαση του δικαστηρίου

Όταν έφτασαν τα Χριστούγεννα του 2024, ο εργαζόμενος ήταν ο μοναδικός που αποκλείστηκε από το δείπνο και το χριστουγεννιάτικο καλάθι, η αξία του οποίου ανερχόταν σε 149,05 ευρώ. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το καλάθι αποτελούσε μια προαιρετική παροχή και, ως εκ τούτου, είχε το δικαίωμα να αποφασίζει ποιοι εργαζόμενοι θα το λάμβαναν και ποιοι όχι.

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJCat), ωστόσο, απέρριψε πλήρως το επιχείρημα της επιχείρησης. Οι δικαστές έκριναν ότι από τη στιγμή που μια παροχή χορηγείται στο σύνολο του προσωπικού, δεν μπορεί να αφαιρείται επιλεκτικά από έναν εργαζόμενο ως αντίποινα, ειδικά όταν η ενέργεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο εργαζόμενος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.

Νομική βάση και ηθική βλάβη

Το δικαστήριο επικαλέστηκε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της προστασίας των εργαζομένων από αντίποινα, όταν αυτοί ασκούν τα δικαστικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο άρθρο 96.1 του ισπανικού Νόμου για την Κοινωνική Δικαιοδοσία, το οποίο αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να αποδείξει ότι η απόφασή της ήταν αντικειμενική, εύλογη και αναλογική. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η εταιρεία δεν κατάφερε να προσκομίσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της, ενισχύοντας έτσι τη θέση του εργαζομένου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η επιχείρηση αμφισβήτησε τη γνησιότητα της ηχογράφησης που είχε προσκομίσει ο εργαζόμενος, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως είχε τροποποιηθεί ή ακόμη και δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο.

Η τελική απόφαση και η αποζημίωση

Με την τελική του απόφαση, το Ανώτερο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJCat) επιδίκασε στον εργαζόμενο αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Ο εργαζόμενος είχε ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση, αλλά οι δικαστές έκριναν το ποσό αυτό αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της υπόθεσης.

Παράλληλα με την αποζημίωση, η εταιρεία υποχρεώθηκε να παραδώσει στον εργαζόμενο και το χριστουγεννιάτικο καλάθι από το οποίο είχε στερηθεί. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαγόρευση των αντιποίνων σε βάρος εργαζομένων που αναζητούν δικαίωση μέσω της νομικής οδού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta