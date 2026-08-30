Αεροσκάφος της Olympic Air επέστρεψε στη Ρόδο λόγω πιθανού μηχανικού προβλήματος

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκρινε αναγκαία την αναστροφή, έπειτα από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, οι οποίες τέθηκαν σε επιφυλακή, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στο αεροδρόμιο.

Η αναγκαστική επιστροφή του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος της Olympic Air εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς την Κάρπαθο, όταν ο κυβερνήτης του διαπίστωσε ένα πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Η αναφορά αυτή οδήγησε στην απόφαση για άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης, το «Διαγόρας» της Ρόδου. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600, το οποίο είναι ελικοφόρο. Ο αριθμός πτήσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους είναι OA94 (OAL094A), ενώ το νηολόγιό του είναι SX-OAZ. Αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο συμβάν.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας

Αμέσως μόλις το πλήρωμα του αεροσκάφους ειδοποίησε για το συμβάν και την αναγκαστική επιστροφή, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων κλιμακίων και υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής προσγείωση.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου, καθώς και οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές και υπηρεσίες. Όλες οι δυνάμεις τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, ακολουθώντας τις καθορισμένες διαδικασίες για τέτοιου είδους περιστατικά, με στόχο την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου και την παροχή άμεσης υποστήριξης.

Η ασφαλής προσγείωση και ο τεχνικός έλεγχος

Το αεροσκάφος επέστρεψε ομαλά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Διαγόρας». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν καταγράφηκε το παραμικρό απρόοπτο κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή έκβαση της αναγκαστικής επιστροφής. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, παρά την αρχική αναφορά για πιθανό μηχανικό ζήτημα.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, το ATR 42-600 περνά ήδη από τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο. Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο αεροσκάφος, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για τη διαπίστωση του ακριβούς προβλήματος και την αποκατάστασή του.

Επόμενα βήματα για τους επιβάτες

Από τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του αεροσκάφους και των επιβατών του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, θα αποφασιστεί αν το ίδιο αεροσκάφος θα απογειωθεί εκ νέου για την Κάρπαθο, συνεχίζοντας το αρχικό του δρομολόγιο. Η απόφαση θα ληφθεί αφού διασφαλιστεί πλήρως η τεχνική αρτιότητα και η ασφάλεια της πτήσης.

Σε περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος αποκαλύψει πρόβλημα που απαιτεί περισσότερο χρόνο για την επίλυσή του, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλη πτήση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μεριμνήσουν για την ομαλή μεταφορά τους, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσουν στην Κάρπαθο με τον ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos