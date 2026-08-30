Σοφιάν Άμραμπατ: Ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ με διετές συμβόλαιο

Ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος είχε συνδεθεί φέτος με τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την έναρξη της διετούς συνεργασίας του με τον 30χρονο Μαροκινό χαφ. Ο Άμραμπατ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο του Άμστερνταμ μέχρι το 2028.

Η επιστροφή στην Ολλανδία και η νέα συνεργασία

Ο Σοφιάν Άμραμπατ επιστρέφει στην Ολλανδία για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Άγιαξ. Ο 30χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας, με την ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, ο Μαροκινός διεθνής θα παραμείνει στον «Αίαντα» μέχρι το 2028. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του στη γενέτειρά του, όπου ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ βρέθηκε πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Οι «Ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, προσπαθώντας να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Πέραν του Ολυμπιακού, αρκετές άλλες ομάδες διεκδίκησαν την υπογραφή του Μαροκινού χαφ. Τελικά, ο σύλλογος του Άμστερνταμ ήταν αυτός που κατάφερε να αποσπάσει τη συμφωνία του παίκτη. Ο Άμραμπατ κυκλοφορούσε ως ελεύθερος στην αγορά για ένα μεγάλο διάστημα, καθώς είχε τερματίσει κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με τη Φενέρμπαχτσε.

Η πορεία του στην Ευρώπη

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Άμραμπατ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Στη συνέχεια, μετεγγράφηκε στη Φέγενορντ, συνεχίζοντας την πορεία του στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Αργότερα, ο παίκτης μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Κλαμπ Μπριζ. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης σημαντικοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Φιορεντίνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Βερόνα και η Μπέτις, γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα περιζήτητο αυτό το καλοκαίρι.

Η διεθνής παρουσία με το Μαρόκο

Ο Σοφιάν Άμραμπατ είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου εδώ και περίπου μία δεκαετία. Η παρουσία του στην εθνική ομάδα είναι σταθερή και σημαντική.

Ως διεθνής Μαροκινός, έχει συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, επιδεικνύοντας την εμπειρία και την αξία του σε κορυφαίο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta