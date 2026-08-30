Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα: Οι προκλήσεις και οι αυξήσεις στα ενοίκια

Η διαδικασία εύρεσης σπιτιού για τους φοιτητές στην Αθήνα γίνεται κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερος «άθλος». Οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν απόλυτο «γολγοθά»: την αναζήτηση κατοικίας με λογική τιμή ενοικίου. Το όνειρο του κάθε επιτυχόντα να ζήσει την φοιτητική ζωή στο δικό του σπίτι φαντάζει πλέον όλο και περισσότερο ως πολυτέλεια.

Ο «γολγοθάς» των πρωτοετών φοιτητών

Η περίοδος από τα τέλη Αυγούστου σηματοδοτεί την έναρξη της αυξημένης ζήτησης για φοιτητικές κατοικίες σε όλες τις φοιτητουπόλεις της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, η εύρεση ενός προσιτού σπιτιού γίνεται μια ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση για τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στην πρωτεύουσα, όπου οι επιλογές συχνά περιορίζονται λόγω των αυξημένων τιμών.

Η αναζήτηση στέγης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα άγχους για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι καλούνται να βρουν ένα κατάλληλο σπίτι που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες τους όσο και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κατάσταση αυτή καθιστά την φοιτητική ζωή, όπως την φαντάζονται πολλοί, όλο και πιο δυσπρόσιτη.

Η πανελλαδική εικόνα των ενοικίων

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) για φοιτητικές κατοικίες προς ενοικίαση κατέγραψαν αύξηση. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές ήταν αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει τη γενικότερη τάση ανόδου που παρατηρείται στην αγορά των ενοικίων.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη λίστα που εξέδωσε η πλατφόρμα εύρεσης κατοικίας Spitogatos. Η πλατφόρμα αυτή κατατάσσει τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και το ποσοστό μεταβολής των τιμών των ενοικίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ειδικότερα για το Κέντρο της Αθήνας, οι τιμές ενοικίων στα φοιτητικά σπίτια παρουσίασαν ετήσια αύξηση της τάξης του 6,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η αύξηση αυτή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο πέρυσι, η οποία ανερχόταν στο 7,1%.

Στον Δήμο Αθηναίων, η Μέση Ζητούμενη Τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας διαμορφώνεται σήμερα στα 13,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει το αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που επιλέγουν να ζήσουν στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η μεθοδολογία για τις μεταβολές των τιμών

Για την ανάδειξη των περιοχών της Αθήνας που έχουν γίνει πιο ακριβές για τους φοιτητές μέσα σε έναν χρόνο, η ανάλυση βασίζεται στην ετήσια μεταβολή των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την πλατφόρμα spitogatos.gr για το 2026.

Η προσέγγιση αυτή δεν εξετάζει ποιες περιοχές έχουν σήμερα το υψηλότερο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά ποιες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική για να κατανοηθούν οι δυναμικές αλλαγές στην αγορά των φοιτητικών κατοικιών.

Οι περιοχές με τα υψηλότερα ενοίκια

Παρόλο που η ανάλυση εστιάζει στις μεταβολές, είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι περιοχές με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Αττική για φοιτητικές κατοικίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε ο Spitogatos, το Κολωνάκι και ο Λυκαβηττός βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των πιο τσουχτερών ενοικίων στην Αθήνα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβολή των τιμών σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με πέρυσι έχει καθοδική πορεία, γεγονός που διαφοροποιείται από την τάση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader