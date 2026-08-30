Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας: Κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Διμηνιό Κορινθίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:15, θέτοντας άμεσα σε κινητοποίηση ένα μεγάλο αριθμό δυνάμεων για την κατάσβεση και τον περιορισμό της.

Η άμεση επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε χαρακτηριστεί για την ημέρα αυτή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 3. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της φωτιάς, η οποία έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Διμηνιό Κορινθίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν συνολικά 21 πυροσβέστες, οι οποίοι συνέδραμαν με την εμπειρία και τον εξοπλισμό τους στο έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχε και μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Τους πυροσβέστες συνόδευαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή νερού και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εστιών. Επιπλέον, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά από αέρος στον περιορισμό της φωτιάς.

Συνδρομή από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εκτός από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σικυωνίων. Η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν σημαντική, καθώς παρείχε υδροφόρες για την ενίσχυση των μέσων κατάσβεσης.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων θεωρείται κρίσιμη σε τέτοια περιστατικά, με τον Δήμο Σικυωνίων να συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς και στην προστασία της περιοχής.

Παρακολούθηση και Υψηλός Κίνδυνος

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε στενά την κατάσταση. Το Κέντρο λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, το οποίο ήταν εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα.

Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επέτρεψε την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας της πυρκαγιάς και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η περιοχή του Διμηνίου Κορινθίας βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3, γεγονός που καθιστούσε την άμεση και συντονισμένη επέμβαση ακόμα πιο επιτακτική.

Διερεύνηση των Αιτιών

Μετά την κινητοποίηση των δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ξεκίνησε και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού στο Διμηνιό Κορινθίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos