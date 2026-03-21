Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, γνωστός επιχειρηματίας και δημοπράτης, έχει μοιραστεί την ιστορία της ζωής του, η οποία είναι γεμάτη από προκλήσεις και δυσκολίες. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», αποκάλυψε πώς η ζωή του άλλαξε δραματικά στην ηλικία των 12, όταν έχασε και τους δύο γονείς του σε διάστημα μόλις 45 ημερών. Αυτή η απώλεια τον οδήγησε σε οικοτροφεία, μια εμπειρία που χαρακτήρισε καθοριστική, καθώς έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό του και τα ελάχιστα που είχαν απομείνει από την οικογένειά του.

Ο πατέρας του τον είχε συμβουλέψει λίγο πριν από τον θάνατό του να μείνει δυνατός και να προχωρήσει στη ζωή του, κάτι που τον ενέπνευσε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Δυστυχώς, η οικογενειακή του κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των εξόδων νοσηλείας των γονιών του, αναγκάζοντάς τον να ρευστοποιήσει την περιουσία του σπιτιού για να μπορέσει να σπουδάσει.

«Άρχισα να ζω από το σπιτικό μας, το οποίο και πουλούσα μέρα-μέρα για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου», ανέφερε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Από εργάτης σε καράβια στην επιτυχία

Η επαγγελματική πορεία του Γιώργου Τσαγκαράκη είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Από τα πρώτα του βήματα, εργάστηκε ως εργάτης σε καράβια και πέρασε δύο μήνες στην Αλάσκα, όπου δούλεψε ως ψήστης. Η ενασχόλησή του με τις αντίκες ξεκίνησε από την επιρροή που είχε από τις εκπομπές του εξωτερικού, καθώς και από τις εμπειρίες του δίπλα στον πατέρα του.

Το 1989 ίδρυσε την Galerie Tsangarakis, η οποία επεκτάθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο. Με την τηλεοπτική του παρουσία σε δημοπρασίες, κέρδισε την αναγνωρισιμότητα που τον καθόρισε τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας αυτή τη δραστηριότητα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η προσωπική του ζωή και οι προκλήσεις

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι παντρεμένος με τη Μαίρη Ελμάζη και έχουν τρία παιδιά. Ο γιος του, Στέφανος, ακολουθεί επίσης τα χνάρια του πατέρα του στον χώρο των δημοπρασιών. Στις τελευταίες του δηλώσεις, είχε αναφέρει ότι τα παιδιά του τον αποκαλούν «money maker», τονίζοντας τη σημασία της ικανότητας παραγωγής πλούτου.

«Τα παιδιά μου με λένε money maker. Το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα», είχε δηλώσει, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία του γύρω από την οικονομία και την επιτυχία.

Η ιστορία του Γιώργου Τσαγκαράκη είναι ένα παράδειγμα επιμονής και αντοχής απέναντι στις αντιξοότητες. Από την ορφάνια και την οικονομική δυσχέρεια μέχρι την επαγγελματική του επιτυχία, η διαδρομή του αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Η ικανότητά του να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες είναι αξιέπαινη και προσφέρει έμπνευση σε πολλούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Βέροια: Ο «άγριος ξυλοδαρμός» της 24χρονης και η ομολογία του 20χρονου