Σε ένα αναπάντεχο περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη λόγω ενός ιστορικού Ευαγγελίου. Η αποκάλυψη του αντικειμένου αυτού οδήγησε στην αστυνομική επιχείρηση και την επακόλουθη σύλληψη του Τσαγκαράκη, αναδεικνύοντας ζητήματα γύρω από τη διαχείριση έργων τέχνης και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αρχή της υπόθεσης

Η ιστορία ξεκίνησε με την ανάρτηση του Τσαγκαράκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αποκάλυψε ότι κατέχει ένα Ευαγγέλιο της χρονιάς 1745 μ.Χ., τυπωμένο στη Βενετία κατά την εποχή του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στον λόγιο Χρυσόστομο Νοταρά, που είχε σχέση με την τότε Μητρόπολη Ιεροσολύμων. Παρά τη γρήγορη απομάκρυνση της ανάρτησης, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με καταγγελίες να φτάνουν στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνα.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό και επικεντρώθηκε σε αποθήκη που ανήκε στον γκαλερίστα. Εκεί βρέθηκε το πολυσυζητημένο Ευαγγέλιο, το οποίο έχει εξεταστεί και επιβεβαιωθεί ως αυθεντικό από ειδικούς. Το ενδιαφέρον των αρχών, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν 100 πλαστούς πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, ενώ εντοπίστηκαν και 150 γνήσια έργα, για τα οποία διερευνώνται τα έγγραφα απόκτησής τους.

Νομικές προεκτάσεις και αρχαιολογική σημασία

Η υπόθεση αυτή εγείρει νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί αρχαιοτήτων. Όπως εξηγεί ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, κάθε αντικείμενο που χρονολογείται πριν από τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα πριν το 1821 θεωρείται αρχαίο. Αυτό συνεπάγεται ότι ο Τσαγκαράκης μπορούσε να κατέχει το Ευαγγέλιο μόνο εφόσον το είχε δηλώσει στις αρχές, κάτι που φαίνεται να μην είχε γίνει, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Η τέχνη υπό έλεγχο

Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου των γκαλερί και της αγοράς τέχνης, όπου η αυθεντικότητα και η νόμιμη απόκτηση έργων τέχνης αποτελούν συχνά αμφισβητούμενα ζητήματα. Η ύπαρξη πλαστών πινάκων και η αμφιβολία για τη νομιμότητα των εγγράφων απόκτησης των γνήσιων έργων θέτουν ερωτήματα για τις πρακτικές του ίδιου του Τσαγκαράκη και γενικότερα της αγοράς τέχνης στην Ελλάδα.

Η επόμενη μέρα

Η υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα αντικείμενο καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας μπορεί να ανατρέψει τη ζωή ενός ατόμου και να φέρει στο φως ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στα δικαστήρια και ποιες θα είναι οι συνέπειές της για την καριέρα του γκαλερίστα και την αγορά τέχνης εν γένει.

Η σύλληψη του Τσαγκαράκη μας υπενθυμίζει τη λεπτή γραμμή μεταξύ της νόμιμης κατοχής και της παραβίασης των κανόνων που διέπουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά τέχνης, προστατεύοντας έτσι την ιστορική μας κληρονομιά.

