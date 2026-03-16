Στις λεπτομέρειες της στυγερής δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του έξω από το δικαστικό μέγαρο. Το τραγικό περιστατικό, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, συνέβη την περασμένη Πέμπτη, και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Ο κ. Σπυράτος περιέγραψε τις συνθήκες του θανάτου του νεαρού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση ήταν «μαρτυρική». Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο θάνατος του μοναχογιού της οικογένειας προήλθε από διαρροή 2,5 λίτρων αίματος λόγω του βασικού και κεντρικού χτυπήματος στην καρδιά. Επιπλέον, η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται από δεύτερο βίντεο που διαθέτουν οι αρχές.

Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου

Ο δικηγόρος επικεντρώθηκε επίσης στη συμπεριφορά του 23χρονου κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι η οπλοφορία του ήταν καθοριστική για την έκβαση του περιστατικού. «Αν δεν οπλοφορούσε, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει τη στάση του δράστη, χαρακτηρίζοντας την «καθ’ όλα ύποπτη». Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν από αυτούς, ωστόσο εκδήλωσε μια «δολοφονική μανία». «Πρέπει να μας εξηγήσει αύριο στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε», πρόσθεσε ο Σπυράτος.

Εξελίξεις στην έρευνα

Η οικογένεια του θύματος, που πρόσφατα αποχαιρέτησε το παιδί της στην κηδεία, παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία των ερευνών, αναζητώντας απαντήσεις για το «γιατί». Ο κ. Σπυράτος ανέφερε ότι οι αρχές προχωρούν σε πιο ενδελεχή έρευνα, με την άρση απορρήτου να επιτρέπει έρευνες στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει τις μετακινήσεις των υπόπτων μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αποκαλυφθεί ποιοι συμμετείχαν στο περιστατικό και ποιο ήταν το δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Οι απολογίες των υπόλοιπων εμπλεκομένων έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, με την αναμονή για περαιτέρω εξελίξεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη βία που παρατηρείται, ιδιαίτερα μεταξύ νέων. Η ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και προληπτικά μέτρα είναι επιτακτική, καθώς η κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει την αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απονομή δικαιοσύνης για το θύμα και την οικογένειά του.

