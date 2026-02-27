Επίδομα Παιδιού 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Όσα πρέπει να προσέξετε για να μη χάσετε την πληρωμή

Από σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Επίδομα Παιδιού στην πλατφόρμα του Οργανισμού Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Οδηγίες για τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω των ιστότοπων https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι υπολογίζεται βάσει του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Απαραίτητα βήματα και προϋποθέσεις

Η σωστή υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το τρέχον έτος είναι απαραίτητη. Τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 θα ληφθούν υπόψη για τον τελικό υπολογισμό του επιδόματος. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι μεταξύ των προϋποθέσεων συγκαταλέγεται η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση Α21 πρέπει να συμπληρωθεί με ακρίβεια, περιλαμβάνοντας τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, την τάξη και τον αριθμό μητρώου του παιδιού. Εάν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει οριστικά, καθώς μια προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν θα εξεταστεί.

Τι πρέπει να προσέξετε

Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και πλήρη. Η ελλιπής ή ανακριβής υποβολή μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή απόρριψη της αίτησης. Επισκεφθείτε την πλατφόρμα όσο πιο σύντομα γίνεται για να αποφύγετε προβλήματα τελευταίας στιγμής.

Με την υποβολή της αίτησης, οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την καταβολή του επιδόματος.

Διαβάστε αναλυτικά

Επίδομα Παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Η διαδικασία για τις αιτήσεις

Διαβάστε ακόμα: Άγριος καυγάς στην Αχαρνών: Έβγαλε μαχαίρι για μια προτεραιότητα στη μέση του δρόμου