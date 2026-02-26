Επίδομα Παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Η διαδικασία για τις αιτήσεις

Η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 ανοίγει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 8 π.μ., όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι αιτήσεις για το 2026 θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 11 Μαρτίου 2026, στις 6 μ.μ.

Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω των ιστοσελίδων της πλατφόρμας ( https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ ) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Ο υπολογισμός του επιδόματος θα γίνεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2025 για τον υπολογισμό του ποσού.

Κριτήρια καταβολής του επιδόματος

Για την καταβολή του επιδόματος παιδιού, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τη φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και την επάρκεια φοίτησης. Στην αίτηση Α21 πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Αν τα δεδομένα δεν διασταυρωθούν, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης

Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο αν υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά δεν λογίζονται ως υποβληθείσες. Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα παιδιού είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες που προαναφέρθηκαν, ενώ προσφέρονται και χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διευκόλυνση των αιτούντων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, εδώ , όπως και χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις εδώ .

