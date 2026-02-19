Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» φέρνει η κατάθεση μηχανολόγου μηχανικού, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις. Ο μηχανικός περιέγραψε σοβαρές τεχνικές ελλείψεις και επικίνδυνες πρακτικές στη διαχείριση του υγραερίου, επισημαίνοντας ότι είχε υποβάλει προσφορά για διορθωτικές εργασίες η οποία δεν υλοποιήθηκε.

Τα ευρήματα της αυτοψίας και οι τεχνικές αστοχίες

Σύμφωνα με την κατάθεση, η κατάσταση του δικτύου παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης και μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ο μηχανικός κλήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να εκτελέσει δοκιμές παρουσία πραγματογνωμόνων και της Εισαγγελέως.

Διάβρωση σωληνώσεων: Η υπόγεια σωλήνα ήταν έντονα διαβρωμένη και τοποθετημένη στο χώμα χωρίς αντιοξειδωτική προστασία ή σήμανση.



Επικίνδυνη γειτνίαση: Στο ίδιο βάθος με τις σωλήνες προπανίου περνούσαν κάθετα καλωδιώσεις ρεύματος.



Πίεση λειτουργίας: Η παροχή εντός του χώρου παραγωγής γινόταν με πίεση 1,5 bar, τιμή που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε περίπτωση διαρροής προκαλεί ακαριαία ανάφλεξη.



Η παροχή εντός του χώρου παραγωγής γινόταν με πίεση 1,5 bar, τιμή που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε περίπτωση διαρροής προκαλεί ακαριαία ανάφλεξη. Συστήματα ασφαλείας: Διαπιστώθηκε απουσία συστήματος καταιονισμού στις υπέργειες δεξαμενές και μη συνδεδεμένες ηλεκτροβάνες στον κεντρικό κλάδο.

Το ιστορικό των προσφορών και οι προειδοποιήσεις

Ο μηχανικός είχε επισκεφθεί το εργοστάσιο τον Μάιο του 2025, μετά από αναφορές για προβλήματα στην απόδοση των καυστήρων και πάγωμα των δεξαμενών. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους παρέδωσε ολοκληρωμένη προσφορά ύψους 32.000 ευρώ για το κτίριο Β, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Απόρριψη λόγω κόστους: Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να θεώρησε την προσφορά ακριβή και ζήτησε μείωση του κόστους.



Ανίχνευση οσμής: Τον Ιανουάριο του 2026, ο μηχανικός κλήθηκε ξανά καθώς υπήρχαν αναφορές από το προσωπικό για οσμή υγραερίου, χωρίς όμως να καταφέρει τότε να εντοπίσει το ακριβές σημείο διαρροής με φορητή συσκευή.



Τον Ιανουάριο του 2026, ο μηχανικός κλήθηκε ξανά καθώς υπήρχαν αναφορές από το προσωπικό για οσμή υγραερίου, χωρίς όμως να καταφέρει τότε να εντοπίσει το ακριβές σημείο διαρροής με φορητή συσκευή. Πρόταση κατάργησης: Η μελέτη πρότεινε την πλήρη κατάργηση των δύο υπέργειων δεξαμενών, καθώς δεν τηρούσαν τις νόμιμες αποστάσεις ασφαλείας από όμορες ιδιοκτησίες.

Οι υποχρεωτικές παρεμβάσεις που δεν έγιναν

Στην τεχνική του έκθεση, ο μηχανικός υπογράμμιζε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του επιβάλλονταν από τη νομοθεσία και δεν αποτελούσαν απλές βελτιώσεις.

Υλικό δικτύου: Το υπάρχον γαλβανιζέ δίκτυο με κοχλίωτες συνδέσεις δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς για την ασφαλή μεταφορά υγραερίου.

Αερισμός χώρων: Επισημάνθηκε η ανάγκη για κατασκευή ανοιγμάτων αερισμού ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός εκρηκτικού μείγματος.

Σήμανση CE: Σε μεταγενέστερο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι καυστήρες δεν έφεραν την απαραίτητη πιστοποίηση CE.

