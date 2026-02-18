Στην προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μια εξαντλητική απολογία που διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες. Η υπόθεση αφορά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων στις 26 Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο επιχειρηματίας κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, ενώ του επιδείχθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της καταστροφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμμή υπεράσπισής του κινήθηκε στους εξής άξονες:

Άγνοια κινδύνου: Δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία, ισχυριζόμενος πως δεν γνώριζε την ύπαρξη κινδύνου. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν συχνά και τα δικά του παιδιά.



Μετακύλιση ευθυνών: Υποστήριξε ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» και πλήρη εξουσιοδότηση σε συνεργάτες του για τη διεκπεραίωση μελετών και εργασιών ασφαλείας, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη των υπογραφών.



Καθυστερημένη ενημέρωση: Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι αναφορές για οσμή αερίου έφτασαν εις γνώσιν του πολύ αργά, παρά τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για έντονη μυρωδιά προπανίου επί μήνες.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η προφυλάκιση αποφασίστηκε μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες:

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο: Η κατηγορία αναβαθμίστηκε από «αμέλεια», καθώς προέκυψαν στοιχεία ότι οι προειδοποιήσεις για διαρροή αερίου δεν ελέγχθηκαν ουσιαστικά.



Έκρηξη και εμπρησμός: Οι κατηγορίες αυτές αυστηροποιήθηκαν επίσης, ενώ διατηρείται η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τη διοίκηση

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και των εμπειρογνωμόνων αποκάλυψαν σοβαρές παραλείψεις:

Διαρροή προπανίου: Εντοπίστηκαν διάτρητες υπογειοποιημένες σωληνώσεις που στερούνταν απαραίτητων πιστοποιήσεων.



Ακατάλληλες δεξαμενές: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019 και βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη της νόμιμης από τα όρια της επιχείρησης.



Έλλειψη ελέγχων: Αποκαλύφθηκε ότι στο εργοστάσιο δεν είχε πραγματοποιηθεί ουσιαστικός πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον εργοδότη τους, ενώ την ίδια στιγμή οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.

