Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η αιματοβαμμένη νύχτα της οδού Νιόβης που σόκαρε την Ελλάδα

Ήταν η νύχτα που η ελληνική τηλεόραση έχασε το μέτρο και η Ελληνική Αστυνομία τη στοιχειώδη λογική της. Η υπόθεση της οδού Νιόβης το 1998 παραμένει μέχρι σήμερα η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας.

Το Προφίλ του «Πεταλούδα»

Ο Ρουμάνος κακοποιός Σορίν Ματέι δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε το παρατσούκλι «Πεταλούδας» λόγω των συνεχών αποδράσεών του. Λίγες ημέρες πριν την ομηρία στην οδό Νιόβης, είχε καταφέρει να ξεφύγει από αστυνομικούς στη Χαλκίδα, κρατώντας όμηρο έναν αρχιφύλακα με την απειλή χειροβομβίδας. Η σύλληψή του είχε γίνει για την ΕΛ.ΑΣ. «ζήτημα τιμής».

23 Σεπτεμβρίου 1998: Η Έφοδος που Απέτυχε

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, οι αρχές εντοπίζουν τον Ματέι σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Νιόβης 4, στα Κάτω Πατήσια. Παρά το γεγονός ότι ο Ματέι ήταν βαριά τοξικοεξαρτημένος και οπλισμένος, η επιχείρηση σύλληψης χαρακτηρίστηκε από προχειρότητα.

Η διαφυγή: Κατά την έφοδο των ΕΚΑΜ, ο Ματέι, αν και τραυματισμένος στο κεφάλι από κροτίδα κρότου-λάμψης, καταφέρνει να βγει από έναν φωταγωγό.

Η ομηρία: Σκαρφαλώνει στον πρώτο όροφο και εισβάλλει στο διαμέρισμα της οικογένειας Γκινάκη. Εκεί βρίσκονται η Σουλτάνα Γκινάκη, τα παιδιά της Ευάγγελος και Αμαλία, και ο αρραβωνιαστικός της Αμαλίας, Απόστολος Μακρινός.

Το Τηλεοπτικό Παράδοξο

Στις 19:00, ο Ματέι τηλεφωνεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο Σταμάτης Μαλέλης δίνει τη γραμμή στον Νίκο Ευαγγελάτο. Για τέσσερις ολόκληρες ώρες, η Ελλάδα παρακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση έναν κακοποιό να διαπραγματεύεται με έναν δημοσιογράφο. Ο Ματέι ζητά 500.000 δολάρια και αμφεταμίνες, ενώ παραδέχεται on air ότι έχει κάνει χρήση ηρωίνης. Η αστυνομία, αντί να διακόψει τη σύνδεση, ζητά από τον δημοσιογράφο να συνεχίσει, θεωρώντας ότι έτσι ο Ματέι «ηρεμεί».

Το Μοιραίο Λάθος: «Η χειροβομβίδα είναι ψεύτικη»

Το κρισιμότερο σημείο της τραγωδίας ήταν η εκτίμηση της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Ο τότε Αρχηγός, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, πείθεται από τη μαρτυρία μιας φίλης του Ματέι ότι η χειροβομβίδα είναι πλαστική.

Η παγίδα: Η αστυνομία προσπαθεί να τον κοροϊδέψει στέλνοντάς του υπνοστεντόν αντί για αμφεταμίνες.

Η αποκάλυψη: Ο Ματέι υποψιάζεται την παγίδα, βάζει την Αμαλία Γκινάκη να διαβάσει το κουτί και γίνεται έξαλλος. Η ένταση χτυπάει κόκκινο.

Η Τραγική Κατάληξη

Λίγο πριν τις 23:00, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αποφασίζει να ηγηθεί προσωπικά της εφόδου, χωρίς πλήρη αντιβαλλιστικό εξοπλισμό για τους ομήρους.

Οι αστυνομικοί εισβάλλουν και τραβούν τον Απόστολο Μακρινό.

Ο Ματέι, που είχε δέσει την Αμαλία πάνω του με κορδόνια παπουτσιών, τραβάει την περόνη.

Η χειροβομβίδα πέφτει στο πάτωμα. Η έκρηξη συγκλονίζει το δωμάτιο.

Η Αμαλία Γκινάκη τραυματίζεται βαρύτατα στα κάτω άκρα (ακρωτηριασμός).

Η 25χρονη κοπέλα μεταφέρεται στον Ερυθρό Σταυρό. Μετά από 17 ημέρες νοσηλείας και πολλαπλές επεμβάσεις, η Αμαλία Γκινάκη αφήνει την τελευταία της πνοή, προκαλώντας εθνικό πένθος και οργή.

Το Μυστήριο του Θανάτου του Ματέι

Ο Σορίν Ματέι μεταφέρεται στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Στις 26 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται νεκρός. Η επίσημη εκδοχή μιλά για εισρόφηση εμετού λόγω υπερβολικής καταστολής από φάρμακα. Ο γιατρός υπηρεσίας των φυλακών θα δηλώσει αργότερα: «Του είχαν δώσει δόσεις για ελέφαντα».

Για την υπόθεση, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 12 μήνες με αναστολή, αλλά τελικά αθωώθηκε στο Εφετείο το 2005.

Η Τελευταία Κλήση: Το καθηλωτικό τρέιλερ της ταινίας που εμπνέεται από την υπόθεση Ματέι

