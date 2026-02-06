Η Τελευταία Κλήση: Το καθηλωτικό τρέιλερ της ταινίας που εμπνέεται από την υπόθεση Ματέι

Η αντίστροφη μέτρηση για την προβολή μιας από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές παραγωγές της χρονιάς ξεκίνησε. Η «Τελευταία Κλήση», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Sherif Francis, κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της και υπόσχεται μια κλειστοφοβική εμπειρία που θα αναβιώσει τα συναισθήματα μιας ολόκληρης χώρας.

Μια ιστορία μυθοπλασίας με «άρωμα» 1998

Αν και το σενάριο (που υπογράφουν οι Sherif Francis και Κατερίνα Μπέη) είναι προϊόν μυθοπλασίας, η έμπνευση πηγάζει απευθείας από την υπόθεση Σορίν Ματέι. Ήταν το 1998 όταν η Ελλάδα παρακολουθούσε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μια ομηρία στα Κάτω Πατήσια που κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο της Αμαλίας Γκινάκη.

Η ταινία τοποθετείται την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Ένας εγκληματίας κρατά όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει, απαιτώντας να βγει ζωντανά στην τηλεόραση.

Το όραμα του Sherif Francis

«Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός να παρακολουθώ μαζί με όλη τη χώρα το πραγματικό γεγονός... Θέλω να μεταφέρω στο κοινό την ίδια αίσθηση "πνιγμού"», αναφέρει ο σκηνοθέτης. Η ταινία εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο σε δύο βασικούς χώρους: τον τηλεοπτικό σταθμό και το διαμέρισμα της ομηρίας. Στόχος είναι ο θεατής να νιώσει την ένταση να αυξάνεται σαν τους παλμούς της καρδιάς, μέχρι την τελική έκρηξη.

Ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκονται οι ηθοποιοί, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να ηγείται ενός εξαιρετικού καστ:

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα.



Δείτε το Official Trailer

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το καθηλωτικό τρέιλερ

