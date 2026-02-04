Σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο, το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση περιγράφοντας μια κινηματογραφική και θανατηφόρα καταδίωξη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μέσω της υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη, παραδέχεται ότι οι άνδρες του Λιμενικού δρουν καθημερινά σε «συνθήκες πολέμου».

Η στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ταχύπλοο των διακινητών κινούνταν χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας στο Μυρσινίδι.

Άρνηση συμμόρφωσης: Ο χειριστής αγνόησε τα ηχητικά και φωτεινά σήματα.



Ο χειριστής αγνόησε τα ηχητικά και φωτεινά σήματα. Η σύγκρουση: Το ταχύπλοο ανέστρεψε απότομα πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους.



Το ταχύπλοο ανέστρεψε απότομα πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους. Η βύθιση: Από τη σφοδρότητα, το ταχύπλοο ανατράπηκε και βυθίστηκε ακαριαία, στέλνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.

Η «μαύρη λίστα» και η συνδρομή του Στρατού

Ο απολογισμός παραμένει εφιαλτικός με 15 επιβεβαιωμένους νεκρούς (11 άνδρες και 4 γυναίκες), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται πλέον με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων. 26 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μια γυναίκα λιμενικός.

Κυβερνητική ομολογία αποτυχίας;

Η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «εμπόριο ανθρώπινων ψυχών», ωστόσο οι δηλώσεις της εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική στρατηγική:

Ασφάλεια των στελεχών: Αν το Λιμενικό δρα σε «συνθήκες πολέμου», γιατί η κυβέρνηση δεν έχει θωρακίσει τα σύνορα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των διακινητών πριν φτάσουμε σε εμβολισμούς σκαφών;



Αν το Λιμενικό δρα σε «συνθήκες πολέμου», γιατί η κυβέρνηση δεν έχει θωρακίσει τα σύνορα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των διακινητών πριν φτάσουμε σε εμβολισμούς σκαφών; Διακρατικές συμφωνίες: Η ίδια παραδέχθηκε ότι οι συμφωνίες (π.χ. με την Αίγυπτο) «δεν έχουν δουλέψει όπως θα θέλαμε», αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε παράνομες ροές και εκατόμβες θυμάτων.

Ενώ η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια που «αυστηροποιούν» το πλαίσιο, η πραγματικότητα στη Χίο αποδεικνύει ότι οι διακινητές παραμένουν ασύδοτοι, μετατρέποντας το Αιγαίο σε ένα απέραντο νεκροταφείο, την ώρα που η πολιτική ηγεσία περιορίζεται σε δηλώσεις λύπης.

