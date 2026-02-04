Τραγωδία στη Χίο: Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού για τη σφοδρή σύγκρουση – «Συνθήκες πολέμου» στο Αιγαίο

Σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο, το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση περιγράφοντας μια κινηματογραφική και θανατηφόρα καταδίωξη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μέσω της υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη, παραδέχεται ότι οι άνδρες του Λιμενικού δρουν καθημερινά σε «συνθήκες πολέμου».

Η στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ταχύπλοο των διακινητών κινούνταν χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας στο Μυρσινίδι.

  • Άρνηση συμμόρφωσης: Ο χειριστής αγνόησε τα ηχητικά και φωτεινά σήματα.
  • Η σύγκρουση: Το ταχύπλοο ανέστρεψε απότομα πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους.
  • Η βύθιση: Από τη σφοδρότητα, το ταχύπλοο ανατράπηκε και βυθίστηκε ακαριαία, στέλνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.

Η «μαύρη λίστα» και η συνδρομή του Στρατού
Ο απολογισμός παραμένει εφιαλτικός με 15 επιβεβαιωμένους νεκρούς (11 άνδρες και 4 γυναίκες), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται πλέον με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων. 26 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μια γυναίκα λιμενικός.

Κυβερνητική ομολογία αποτυχίας;
Η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «εμπόριο ανθρώπινων ψυχών», ωστόσο οι δηλώσεις της εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική στρατηγική:

  • Ασφάλεια των στελεχών: Αν το Λιμενικό δρα σε «συνθήκες πολέμου», γιατί η κυβέρνηση δεν έχει θωρακίσει τα σύνορα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των διακινητών πριν φτάσουμε σε εμβολισμούς σκαφών;
  • Διακρατικές συμφωνίες: Η ίδια παραδέχθηκε ότι οι συμφωνίες (π.χ. με την Αίγυπτο) «δεν έχουν δουλέψει όπως θα θέλαμε», αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε παράνομες ροές και εκατόμβες θυμάτων.

Ενώ η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια που «αυστηροποιούν» το πλαίσιο, η πραγματικότητα στη Χίο αποδεικνύει ότι οι διακινητές παραμένουν ασύδοτοι, μετατρέποντας το Αιγαίο σε ένα απέραντο νεκροταφείο, την ώρα που η πολιτική ηγεσία περιορίζεται σε δηλώσεις λύπης.

