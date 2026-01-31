Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Ιερά Οδό, με πρωταγωνιστή έναν Αμερικανό αθλητή που αγωνίζεται σε ομάδα της Elite League (Α2 Μπάσκετ). Ο οδηγός, κάτω από την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί: κατέληξε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές!

Το χρονικό του συμβάντος: Ο αθλητής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μπέρδεψε τον δρόμο και αντί για την άσφαλτο, βρέθηκε να οδηγεί πάνω στις γραμμές του τρένου στην περιοχή του Κεραμεικού. Όταν συνειδητοποίησε ότι το αυτοκίνητο είχε "κολλήσει" και δεν μπορούσε να προχωρήσει, το εγκατέλειψε και έφυγε από το σημείο.

Οι συνέπειες:

Διακοπή δρομολογίων: Η παρουσία του αυτοκινήτου πάνω στις ράγες ανάγκασε την Hellenic Train να διακόψει προσωρινά τα δρομολόγια, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύλληψη: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν γρήγορα τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας συνελήφθη, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του ήταν πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Η ομάδα: Πλέον, ο αθλητής βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τις ποινικές κυρώσεις και το βαρύ πρόστιμο, αλλά και με την πειθαρχική δίωξη από την ομάδα του, η οποία αναμένεται να πάρει θέση για το περιστατικό.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια ειδικού γερανού μετά από αρκετή ώρα, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Madata Tip: Το περιστατικό αυτό, αν και φαίνεται κωμικοτραγικό, υπενθυμίζει τον τεράστιο κίνδυνο της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Μια λάθος στροφή θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια ανείπωτη τραγωδία αν εκείνη τη στιγμή περνούσε συρμός.

