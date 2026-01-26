Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία – Δύο υπερτυχεροί κέρδισαν από 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε Ηράκλειο και Φλώρινα

Η τύχη χτύπησε την πόρτα σε δύο μεγάλους νικητές στην κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής, μοιράζοντας μυθικά κέρδη που αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα. Συνολικά, περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν στην πρώτη κατηγορία, με τους δύο υπερτυχερούς να γίνονται εκατομμυριούχοι μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΑΠ, τα τυχερά δελτία (5+1) συμπληρώθηκαν σε πρακτορεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Φλώρινα. Κάθε νικητής θα εισπράξει το αστρονομικό ποσό των 7.579.867,70 ευρώ.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

1η Κατηγορία (5+1): 2 τυχεροί κερδίζουν από 7,57 εκατ. ευρώ.
2η Κατηγορία (5): Η κλήρωση ανέδειξε 9 τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ το καθένα.
Επόμενη Κλήρωση: Το Τζόκερ επιστρέφει την Τρίτη 27/01 με το ελάχιστο εγγυημένο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατομμύρια – Βρέθηκαν δύο υπερτυχεροί

