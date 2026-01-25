Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατομμύρια – Βρέθηκαν δύο υπερτυχεροί

Έγιναν πλούσιοι απόψε! Δύο τυχερά δελτία μοιράζονται το αστρονομικό ποσό των 15,1 εκατ. ευρώ στην κλήρωση 3019. Δείτε τους αριθμούς και τα κέρδη στη δεύτερη κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (3019), η οποία μοίραζε το ιλιγγιώδες ποσό των 15.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Μετά από συνεχόμενα τζακ ποτ, η τύχη χαμογέλασε σε δύο συμπολίτες μας που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης:
Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι οι: 12, 23, 34, 37, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Τα κέρδη και οι νικητές
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΑΠ:

1η Κατηγορία (5+1): Βρέθηκαν δύο (2) τυχερά δελτία που μοιράζονται το ποσό των 15,1 εκατ. ευρώ, κερδίζοντας από 7.550.000 ευρώ το καθένα!
2η Κατηγορία (5άρια): Βρέθηκαν 9 τυχεροί που κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

